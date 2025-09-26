بعد إضاءة صخرة الروشة... هذا ما ستشهده السرايا بعد ظهر اليوم

أفادت معلومات صحافيّة، أنّ رئيس الحكومة وجّه دعوة لجميع الوزراء في الحكومة، لعقد إجتماع وزاريّ يترأسه عند الساعة الرابعة ظهر اليوم، في السرايا، لبحث تداعيات إضاءة .

وأضافت أنّ سلام استدعى والداخلية والعدل إلى السرايا، للاجتماع معهم عند الثالثة بعد الظهر قبل الاجتماع الوزاري الموسع عند الرابعة.