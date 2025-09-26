Advertisement

لبنان

بعد إضاءة صخرة الروشة... هذا ما ستشهده السرايا بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:43
أفادت معلومات صحافيّة، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام وجّه دعوة لجميع الوزراء في الحكومة، لعقد إجتماع وزاريّ يترأسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، في السرايا، لبحث تداعيات إضاءة صخرة الروشة.
وأضافت أنّ سلام استدعى وزراء الدفاع والداخلية والعدل إلى السرايا، للاجتماع معهم عند الثالثة بعد الظهر قبل الاجتماع الوزاري الموسع عند الرابعة.
 
