المطران ابراهيم يهنئ جهاز أمن الدولة بعيده الأربعين

وجّه رئيس اساقفة وزحلة والبقاع للروم ، سيادة المطران إبراهيم رسالة تهنئة إلى في بمناسبة العيد الأربعين لتأسيسه.وأشاد المطران بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به هذا الجهاز على امتداد الوطن، في حماية الأمن والاستقرار وصون ومكافحة التحديات التي تواجه اللبنانيين. وأكد أن "العمل الأمني رسالة نبيلة قائمة على التضحية والسهر من أجل راحة المواطنين وسلامتهم"، منوهاً بالتضحيات التي يقدمها الضباط والعسكريون على اختلاف رتبهم.كما دعا المطران ابراهيم إلى "الاستمرار في نهج الانضباط والتجرد والالتزام بالقانون، ليبقى جهاز نموذجاً في الخدمة العامة"، متمنياً لجميع عناصره مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم.وختم: "في هذه المناسبة الوطنية، نصلي كي يحفظ الله لبنان وأجهزته الأمنية والعسكرية، ويمنحهم القوة والحكمة لمواجهة التحديات الراهنة".