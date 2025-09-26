29
لبنان
المطران ابراهيم يهنئ جهاز أمن الدولة بعيده الأربعين
Lebanon 24
26-09-2025
|
06:22
A-
A+
وجّه رئيس اساقفة
الفرزل
وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك
، سيادة المطران إبراهيم
مخايل ابراهيم
رسالة تهنئة إلى
جهاز أمن الدولة
في
لبنان
بمناسبة العيد الأربعين لتأسيسه.
وأشاد المطران
ابراهيم
بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به هذا الجهاز على امتداد الوطن، في حماية الأمن والاستقرار وصون
سيادة الدولة
ومكافحة التحديات التي تواجه اللبنانيين. وأكد أن "العمل الأمني رسالة نبيلة قائمة على التضحية والسهر من أجل راحة المواطنين وسلامتهم"، منوهاً بالتضحيات التي يقدمها الضباط والعسكريون على اختلاف رتبهم.
كما دعا المطران ابراهيم إلى "الاستمرار في نهج الانضباط والتجرد والالتزام بالقانون، ليبقى جهاز
أمن الدولة
نموذجاً في الخدمة العامة"، متمنياً لجميع عناصره مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم.
وختم: "في هذه المناسبة الوطنية، نصلي كي يحفظ الله لبنان وأجهزته الأمنية والعسكرية، ويمنحهم القوة والحكمة لمواجهة التحديات الراهنة".
لبنان
أفراح ومناسبات
الملكيين الكاثوليك
جهاز أمن الدولة
مخايل ابراهيم
سيادة الدولة
الكاثوليك
ابراهيم
البقاع
