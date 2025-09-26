Advertisement

لبنان

جابر شدد على أهمية التدريب في الادارة العامة.. واستقبل وزير العدل

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:35
شدد وزير المالية ياسين جابر على أهمية التدريب في الادارة العامة، وذلك تعزيزاً للقدرات البشرية وتطويرها وتنمية الإدارة بشكل مستدام.
وأشار الى ان الإدارة العامة بحاجة الى ملء العديد من الشواغر والبعض من هؤلاء يحتاج الى تدريب خصوصاً أننا أمام تقدم في مجالات الرقمنة والإدارة معاً.

كلام جابر جاء أمام وفد من المعهد المالي – باسل فليحان التابع لوزارة المالية الذي توجه اليهم بالشكر على كل الجهود التي يقومون بها ليس على مستوى وزارة المالية أيضاً فحسب انما الخدمات التي يقدمونها لغالبية قطاعات الدولة.

واشار إلى أن أهمية المعهد لا تكمن فقط في المستوى الذي يقدمه العاملون فيه، انما بالخبرات العالمية المتطورة التي يستعينون بها من خلال استقدام خبراء اقليميين ودوليين مختصين في أكثر من مجال تنموي، وهذا ما نحتاجه في الادارة .

ونوه بما وفره المعهد كما العديد من موظفي الادارات بالجهد الذي بذلوه في أيام الأزمات التي مر بها لبنان خلال السنوات الاخيرة، وقال الناس قد لا تكون محاطة بكل الظروف التي عمل بها موظفو وزارة المالية حيث استمروا ووفروا الرواتب للقطاع العام ولتأمين احتياجات أساسية لوزارات حيوية.

وتمنى أن تستطيع الحكومة اذا ما زادت الامكانات التي نأملها من خلال الاجراءات التي اتخذت وزارة المالية لرفع الايرادات من تحسين الأوضاع الصعبة التي تعانون منها سواء كنتم قطاعاً مدنياً أو قطاعاًُ عسكرياً يعطى من عرقه وسهره ودمه على الحدود.

كما أشاد بدور المعهد في بعض التشريعات التي تساعد في اعدادها ومنها قانون الشراء العام الذي حدّ في قدر كبير من الفساد.

رئيسة المعهد لميا مبيض بدورها التي قدمت وفريق المعهد درعاً تقديراً للوزير جابر شاكراً له كل ما يقدمه من دعم للمعهد من أجل استمرارية تكويره، معربة عن استعداد المعهد لتقديم كل ما بوسعه تقديمه في خدمة الادارة وتنميتها.

استقبالات

واستقبل جابر وزير العدل عادل نصار وعرض معه للتعاون القائم بين وزارة المالية ووزارة العدل خصوصاً لناحية وصل ادارتي الوزارتين الكترونياً لتخليص العديد من المعاملات المشتركة، كما استقبل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فردريكو ليما الذي عرض معه لخلاصة ما خرج به اللقاء الختامي للوفد اللبناني المفاوض مع بعضة الصندوق، ووضعه في اجواء التقرير الذي سيصدره الصندوق عن نتائج جولة مديره الاقليمي ارنستو ريغو على القيادات والجهات المعنية اللبنانية في القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية.

ثم التقى سفيرة لبنان في لندن فرح بري وعرض معها لسبل تطوير عمل السفارة في تعزيز التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24