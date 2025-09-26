Advertisement

رجي: لبنان قلق إزاء استهداف الأونروا

26-09-2025 | 09:08
واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع نظرائه من مالطا، النمسا، أوكرانيا، كندا والإمارات العربية المتحدة، وتناول معهم العلاقات الثنائية وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع في لبنان والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشارك رجي في اجتماع رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن "قلق لبنان العميق إزاء الحملة التي تستهدف الأونروا منذ أكثر من عامين والتي تهدف إلى تقويض حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة".

وأعرب رجي عن تضامنه مع الأونروا وفريق عملها، مؤكدا "مركزية دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، داعيا إلى توفير الدعم المالي المستدام لضمان استمرار عملها.

وفي جدول لقاءاته، عقد الوزير رجي اجتماع عمل مع وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السفير توم فليتشر، وتم البحث في موضوع مساعدات الإغاثة والطوارئ التي تقدمها الوكالة للنازحين السوريين في لبنان، وإمكانية تقديمها في سوريا لتسهيل عملية عودتهم.

من جهة ثانية، وقع الوزير رجي مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية تيمشو وسونسكي، على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مقدونيا الشمالية.
