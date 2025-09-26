يسرق الأموال من صناديق التبرّعات في المقامات الدينية.. وقوى الأمن تكشف هويته



في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي بمختلف قطعاتها، للحدّ من عمليّات السّرقة في المناطق اللّبنانية كافّة، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة أموال من داخل صناديق التّبرّعات والنذورات في عددٍ من المناطق.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة تبيّن أنّه بتاريخ 01- 09- 2025 حضر شخصٌ مجهول إلى أحد المقامات في بلدة كفرنبرخ، وحاول سرقة الأموال من صندوق النذورات، ولدى مشاهدته من قبل أحد الأشخاص لاذ بالفرار صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي بمختلف قطعاتها، للحدّ من عمليّات السّرقة في المناطق اللّبنانية كافّة، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة أموال من داخل صناديق التّبرّعات والنذورات في عددٍ من المناطق.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة تبيّن أنّه بتاريخ 01- 09- 2025 حضر شخصٌ مجهول إلى أحد المقامات في بلدة كفرنبرخ، وحاول سرقة الأموال من صندوق النذورات، ولدى مشاهدته من قبل أحد الأشخاص لاذ بالفرار

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، وهو:

ف. ف. (من مواليد عام ١٩٧٥، سوري)

بتاريخ 4-9-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة

بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليّات سرقة مبالغ ماليّة من داخل صناديق التّبرعات والنذورات في المقامات الدينيّة، وذلك في مناطق ، البساتين، ، ، كفرنبرخ، بمهريه، وكفرحيم

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.