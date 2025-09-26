Advertisement

لبنان

يسرق الأموال من صناديق التبرّعات في المقامات الدينية.. وقوى الأمن تكشف هويته

Lebanon 24
26-09-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1421859-638945001775702393.jpeg
Doc-P-1421859-638945001775702393.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي بمختلف قطعاتها، للحدّ من عمليّات السّرقة في المناطق اللّبنانية كافّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة أموال من داخل صناديق التّبرّعات والنذورات في عددٍ من المناطق. 
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة تبيّن أنّه بتاريخ 01- 09- 2025 حضر شخصٌ مجهول إلى أحد المقامات في بلدة كفرنبرخ، وحاول سرقة الأموال من صندوق النذورات، ولدى مشاهدته من قبل أحد الأشخاص لاذ بالفرار
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، وهو:
ف. ف. (من مواليد عام ١٩٧٥، سوري)
بتاريخ 4-9-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة بيصور
بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليّات سرقة مبالغ ماليّة من داخل صناديق التّبرعات والنذورات في المقامات الدينيّة، وذلك في مناطق بشامون، البساتين، رأس المتن، بزبدين، كفرنبرخ، بمهريه، وكفرحيم
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص. 
 
Image
مواضيع ذات صلة
قائد الأمن الداخلي في السويداء: الهجري يستخدم سلطته الدينية لفرض وجهة نظره السياسية
lebanon 24
26/09/2025 18:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته
lebanon 24
26/09/2025 18:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب بري: حسن الخطاب من أدب المقام
lebanon 24
26/09/2025 18:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: وسط صراعاتِ الهوياتِ الدينية العالمية هناك بلدٌ واحدٌ اسمُه لبنان يعيشُ فيه مسيحيون ومسلمون مختلِفين لكنْ متساوين
lebanon 24
26/09/2025 18:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

رأس المتن

القضاء ا

الدينية

بزبدين

بشامون

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2025-09-26
10:33 | 2025-09-26
10:33 | 2025-09-26
10:24 | 2025-09-26
10:09 | 2025-09-26
10:06 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24