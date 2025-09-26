Advertisement

لبنان

شيا أطلق تطبيقا ذكيا للجدول الزمني ومسارات النقل المشترك في لبنان

Lebanon 24
26-09-2025 | 09:17
أطلق المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا  ، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني، التطبيق الذكي للجداول الزمنية ومسارات النقل المشترك، المطوَّر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الشركة المشغّلة “شركة أحدب للمواصلات والتجارة”.
وأوضح شيا أنّ هذا التطبيق يهدف إلى “تحسين فعالية النقل المشترك في لبنان من خلال توفير معلومات دقيقة وفورية حول المسارات، أوقات الرحلات، والتحديثات الفورية لحركة الحافلات”، مما يسهم في “تعزيز تجربة الركّاب وتخفيف الضغط عن البنى التحتية”.

وقال: إنّ المشروع “يشكّل محطة أساسية ضمن مسار تطوير النقل المشترك في لبنان، ويعكس التوجّه نحو التحوّل الرقمي وتطبيق الحلول الذكية لتطوير الخدمات العامة”.
