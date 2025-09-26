شيا أطلق تطبيقا ذكيا للجدول الزمني ومسارات النقل المشترك في لبنان

Advertisement

أطلق لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا ، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني، التطبيق الذكي للجداول الزمنية ومسارات النقل المشترك، المطوَّر باستخدام تقنيات ، وذلك بالتعاون مع الشركة المشغّلة “شركة أحدب للمواصلات والتجارة”.وأوضح شيا أنّ هذا التطبيق يهدف إلى “تحسين فعالية النقل المشترك في من خلال توفير معلومات دقيقة وفورية حول المسارات، أوقات الرحلات، والتحديثات الفورية لحركة الحافلات”، مما يسهم في “تعزيز تجربة الركّاب وتخفيف الضغط عن البنى التحتية”.وقال: إنّ المشروع “يشكّل محطة أساسية ضمن مسار تطوير النقل المشترك في لبنان، ويعكس التوجّه نحو التحوّل الرقمي وتطبيق الحلول الذكية لتطوير الخدمات العامة”.