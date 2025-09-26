Advertisement

عبد المسيح :زيارة تضامنية لرئيس الحكومة

26-09-2025 | 09:36
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X ": "قمتُ بزيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في منزله، مؤكداً تضامني معه ومع مقام رئاسة مجلس الوزراء، ومستهجناً في الوقت عينه ما تعرّض له من إساءات صادرة عن بعض المفتنين والغوغائيين. كما أدنت مخالفة القانون من خلال التعدي على الأملاك العامة وعدم تنفيذ القرارات الإدارية من قِبَل منظّمي حفل البارحة.
وفي المقابل، أرفض رفضاً قاطعاً أي إساءة أو تعرّض للمؤسسة العسكرية وسائر الأجهزة الأمنية، الذين يحمون المدنيين بدمائهم ويتفانون في أداء مهامهم الوطنية.
ومن هنا، أوجّه رسالة واضحة إلى المدعي العام التمييزي بضرورة تحمّل مسؤولياته، وفتح تحقيق شامل بما حصل، وتوقيف المتورطين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم".
