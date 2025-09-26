Advertisement

لبنان

وفاة الشاب محمد بعد سقوطه من شرفة منزله

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:09
توفي الشاب محمد محمود اللقيس إبن بلدة بيت يونس العكارية، متأثراً بإصابته، بعدما سقط من شرفة منزله.
