27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
26-09-2025
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنَّ اللقاء التشاوري الذي عُقد في السرايا الحكوميّ برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
، عرض الوقائع التي حصلت يوم التجمع الذي أقامه "
حزب الله
" في الروشة، الخميس.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أنهُ جرى تحديد المسؤوليات على أن تتحمل القوى الأمنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الاشخاص والمنظمين المتورطين في مخالفة التعميم الذي أصدره سلام والذي يمنع استغلال أي مرفق أثري أو تاريخي إلا بعد الحصول على الأذونات والتراخيص المطلوبة.
وقالت المعلومات إنَّ "الحزب لم يتعهّد بإضاءة أو عدم إضاءة الصخرة بل قام بالإجراءات الإدارية للتجمع فقط"، مشيرة إلى أنَّ "مهمة
الأجهزة الأمنية
هي المحافظة على إستقرار البلد وأمن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع أيّ تعديات على الأملاك العامة والخاصة والحرص على عدم حصول أي اصطدام بين شارع وشارع".
إلى ذلك، تحدثت المصادر الصحفية عن أنّ "نائبي حزب الله أمين شري وابراهيم الموسوي اقترحا خلال لقائهما
وزير الداخلية
أحمد
الحجار
، تسوية لإقامة التجمع مقابل الصخرة دون أن يتضمّن ذلك فقرة الإضاءة".
ووفقاً للمصادر، فإنَّ "الحجار أبلغ نواب حزب الله بأن الموافقة على التجمع تستوجب موافقة الرئيس سلام لاسيما بعد إصداره التعميم".
مواضيع ذات صلة
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله برئيس مجلس النواب نبيه بري
Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله برئيس مجلس النواب نبيه بري
26/09/2025 21:30:51
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري
Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري
26/09/2025 21:30:51
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
26/09/2025 21:30:51
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
26/09/2025 21:30:51
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الأجهزة الأمنية
وزير الداخلية
مجلس الوزراء
نواف سلام
رئيس سلام
حزب الله
ابراهيم
تابع
قد يعجبك أيضاً
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض: وقف إطلاق النار لم يوقف العدوان ولا أعاد الحقوق
Lebanon 24
فياض: وقف إطلاق النار لم يوقف العدوان ولا أعاد الحقوق
13:40 | 2025-09-26
26/09/2025 01:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
Lebanon 24
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
13:23 | 2025-09-26
26/09/2025 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
04:00 | 2025-09-26
26/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:11 | 2025-09-26
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:00 | 2025-09-26
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
13:40 | 2025-09-26
فياض: وقف إطلاق النار لم يوقف العدوان ولا أعاد الحقوق
13:23 | 2025-09-26
شحادة: نعمل على تمكين القطاع العام من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
13:20 | 2025-09-26
الحشيمي: الفتنة يصنعها السلاح غير الشرعي لا الدولة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 21:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24