لبنان

معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 13:09
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنَّ اللقاء التشاوري الذي عُقد في السرايا الحكوميّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عرض الوقائع التي حصلت يوم التجمع الذي أقامه "حزب الله" في الروشة، الخميس.
وأشارت المعلومات إلى أنهُ جرى تحديد المسؤوليات على أن تتحمل القوى الأمنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الاشخاص والمنظمين المتورطين في مخالفة التعميم الذي أصدره سلام والذي يمنع استغلال أي مرفق أثري أو تاريخي إلا بعد الحصول على الأذونات والتراخيص المطلوبة.
 

وقالت المعلومات إنَّ "الحزب لم يتعهّد بإضاءة أو عدم إضاءة الصخرة بل قام بالإجراءات الإدارية للتجمع فقط"، مشيرة إلى أنَّ "مهمة الأجهزة الأمنية هي المحافظة على إستقرار البلد وأمن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع أيّ تعديات على الأملاك العامة والخاصة والحرص على عدم حصول أي اصطدام بين شارع وشارع".
 
 
 
إلى ذلك، تحدثت المصادر الصحفية عن أنّ "نائبي حزب الله أمين شري وابراهيم الموسوي اقترحا خلال لقائهما وزير الداخلية أحمد الحجار، تسوية لإقامة التجمع مقابل الصخرة دون أن يتضمّن ذلك فقرة الإضاءة".
 

ووفقاً للمصادر، فإنَّ "الحجار أبلغ نواب حزب الله بأن الموافقة على التجمع تستوجب موافقة الرئيس سلام لاسيما بعد إصداره التعميم".





