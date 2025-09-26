مقدمات نشرات الاخبار المسائية

Advertisement

مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"إنقضت فعاليات الذكرى السنوية لإستشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين عند صخرة الروشة ولكن موجة ردود الفعل عليها من قبل رئيس الحكومة نواف سلام لم تنته بعد.سلام وبعد تغريدة الأمس التي طلب فيها من وزراء الدفاع والداخلية والعدل توقيف الأشخاص الذين قاموا بإضاءة الصخرةثم اعلانه عن الغاء مواعيده وجه دعوة لكافة الوزراء في الحكومة لعقد اجتماع وزاري في السراي الحكومي لبحث تداعيات إضاءة الصخرة مانعا الإعلام من تغطية الإجتماع الذي صدر عنه بيان مقتضب تلاه نائبه طارق متري اعتبر فيه أن ما جرى في الروشة مخالفة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على استقرار البلد وقطع دابر الفتنة.وسبق اجتماع السراي بيان من وزير الدفاع الوطني ميشال منسى شدد فيه على ان المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة لكن كرامة عسكرييه وضباطه تأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة لافتا الى ان للجيش اللبناني وطنا يصونه ورئيسا يرعاه وقائدا يسهر عليه وشعبا يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان.وكان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب خليل اكد في حوار تلفزيوني الحرص على عدم المس بدور رئيس الحكومة داعيا سلام لاستيعاب ما حصل وأن لا تأخذ المسألة المزيد من الأبعاد وتمنى الحرص أكثر على الجيش اللبناني الذي نجح بحماية الاحتفالية والحفاظ على السلم الأهلي مشددا على انه من الحرام تحميله مسؤولية منع الناس عن المشاركة.ابعد من تشهد اروقة الامم المتحدة كباشا اسرائيليا فلسطينيا استعر مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم.نتانياهو الذي يحشد دعم قادة الدول الحليفة التي التقاها في نيويورك طلب مكتبه من الجيش تركيب مكبرات صوت وتشغيل خطابه لسكان غزة.في المقابل قالت تقارير إعلامية أن البعثة الفلسطينية لدى عممت رسالة رسمية على الوفود في الامم المتحدة تحث فيها على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة خلال خطاب نتنياهو.وهكذا حصل, ليس فقط مع الوفد الفلسطيني إنما أيضا مع وفود أخرى انسحب بدورها من القاعة عندما اعتلى نتنياهو المنبر وبكل وقاحة جاهر بنيته السيطرة على قطاع غزة وأنه لن يسمح بإعطاء الفلسطينيين دولة لأنه ضرب من الجنون وبالوقاحة نفسها دعا الحكومة التي يحتل أرضها ويقتل أبناءها إلى حوار مباشر معه مع عرض مغر السلاح مقابل السلام.الى ذلك كشفت هيئة البث عن انعقاد لقاء سري في نيويورك بين نتنياهو والمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.وأكدت الهيئة أن اللقاء استمر لنحو ساعتين وكان يهدف إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة. ونقلت الهيئة أن البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل.مقدمة الـ "أم تي في"اضاءة صخرة الروشة ليل امس أضاءت مجددا على حقيقة جديدة - قديمة وموجعة في آن. فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط بين الدويلة والدولة، بل هي ايضا بين دويلة ودولتين! الدويلة معروفة : منطلقا واتجاهات، اهدافا وغايات.وأما الدولتان فينبغي التوقف عندهما ببعض التفصيل . فثمة دولة اولى ظاهرة، واضحة في توجهاتها، شفافة في سياستها، رمزها في معركة صخرة الروشة رئيس الحكومة نواف سلام. هي دولة تريد سيادة القانون والقانون فقط، بدءا من اصغر الامور وصولا الى حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية.وأما الدولة الثانية، فهي الدولة العميقة التي لم تصدق بعد ان زمنا آخر بدأ في لبنان، وان لبنان الـ 2025 هو غير لبنان الذي عرفناه وعهدناه وعشنا تفاصيله السوداء منذ العام 1990.رمز الدولة العميقة- التابعة اليوم هو وزير الدفاع ميشال منسى. فهذا الوزير الذي نادرا ما سمعنا صوته او قرأنا له تصريحا، قرر اليوم ان يتخلى عن صمته فاصدر بيانا قبل الظهر ليته لم يكن. في الشكل، البيان رد على رئيس الحكومة، رئيسه المباشر، ما يشكل ضربا لمبدأ المؤسسات والتراتبية.وأما في المضمون فقد غرد منسى خارج سرب الحقيقة، اذ اعلن ان المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الاهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.اليس غريبا ان يذكر منسى كل هذا، وان "ينسى" او "يتناسى" ان من اولى مهمات الجيش ان يحافظ على القانون، وان ينفذ قرارات السلطة السياسية؟فكيف حولت يا حضرة الضابط المتقاعد الجيش قاضي صلح بين الحكومة الشرعية وفريق قرر ان يضرب عرض الحائط بالاتفاقات المعقودة مع السلطة وبالقوانين المرعية الاجراء؟على اي حال، الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقده الرئيس سلام في السراي صوب الامور، اذ اعتبر ما حصل امس مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في الروشة ودعا الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها.فهل استوعب وزير الدفاع مساء ما عجز عن استيعابه قبل الظهر؟ البداية من تفاصيل يوم الاتصالات لنواف سلام.مقدمة "المنار"على العهد يا صادق الوعدحقيقة تلهج بها الالسن وتخفق بها القلوب، وتصدقها الامة بالدم والدموع وبالثبات على النهج الذي لن يقوى عليه جور ولا عدوان، ولا عام مثقل بالشوق وعظيم التحديات.عام على العروج على رحيل القائد الاممي والسيد الاستثنائي والرمز الوطني العربي الاسلامي، سيد شهداء الامة سماحة السيد حسن نصر الله ورفيق دربه وجهاده السيد الهاشمي وثلة من الرجال الرجال، الذين مشوا طريق الحق، طريق القدس باغلى عطاء.وعشية الذكرى تتآزر العقول والقلوب، ليضيئوا الارض بدمه والشمس بنهجه والعالم بمحياه الذي لن يقدر عليه الغياب، وليرددوا غدا مع حامل الراية سماحة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اننا على العهد باقون وعلى هديك سائرون وللقدس وغزة وكل مستضعف في هذا العالم ناصرون، وبسماك الجميلة متخلقون، مترفعون عن كل حقد او غي او انفعال، حافظون للوطن الذي دفعت وابناءك لاجله اغلى الدماء، وسنبقى حماة السيادة الوطنية التي نريدها معافاة من كل عدوان وتبعية، مسيجة بدولة مذخرة برجال على مستوى الوطن، يفتتون الصخر الذي يعيق بناء الدولة او يكون عثرة امام الوحدة الوطنية، ولا يتعثرون بصغائر الامور، ولا يثقلون البلد بصخور المواقف والانفعالات التي لم يسلم منها حتى الجيش الوطني، ولا تحفظ الوطن ولا تحميه واهله من عدو متربص يسعر عدوانه الذي حط اليوم على تلال البقاع.عدو حط رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة بقاعة شبه فارغة من الحضور الذين قاطعوا سفاح غزة، فافرغ ما امكن من جعبة اكاذيبه المعروفة، هاجم غزة واهلها المحاصرين بين النار والتجويع، وحيا الحكومة اللبنانية على مواقفها من السلاح والسلام، وكذلك الحكم في سوريا الذي غير المسارات، فيما انتقد الدول الغربية التي اعترفت بفلسطين متوعدا بالرد على طريقته.وعلى طريقتهم رد الفلسطينيون على الخطاب الذي اراد ان يسمعهم اياه بالاكراه عبر مكبرات الصوت التي ادخلها الى القطاع، فاسمعوه تكبيرات المقاومين الذين يلاحقون جنوده ويلحقون بهم خسائر فادحة. وعلى الطريقة نفسها سارت مسيرات اليمنيين التي وصلت الى ايلات، والمسيرات المليونية التي هتفت باسم غزة في عموم الساحات.مقدمة الـ "أو تي في"بين متبجح بقدرته على كسر قرار رئيس الحكومة نواف سلام، ومتباك على هيبة الدولة التي تكسرت على صخرة الروشة، انقسم اللبنانيون في الساعات الاخيرة، ولاسيما عبر مواقع التواصل، التي انحرف البعض عبرها مجددا الى كيل الشتائم واستخدام لغة التخوين.والكلام الجارح والخوض في جدل بيزنطي، فيما المطلوب يختصر بالآتي:اولا، حوار وطني معمق حول الاساسيات، لتحديد مفهوم الانتماء الى الوطن، والنظرة المشتركة الى العلاقات الخارجية للدولة اللبنانية، حيث ينبغي على اللبنانيين ان يكونوا ابعادا لوطنهم في الخارج، لا ابعادا لبلدان العالم بأسره على ارض لبنان.ثانيا، تفاهم لبناني-لبناني، بعيدا من اي تأثيرات خارجية لهذا المحور او ذاك، بهدف التوصل الى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، التي يفترض ان تتحمل وحدها، من خلال جيشها وقواها الامنية الذاتية، مسؤولية الدفاع عن لبنان، وحفظ الامن في الداخل، بعدما اثبتت كل التجارب الاخيرة، ولاسيما منذ حرب الاسناد، عجزها في تحقيق النتائج المرجوة.ثالثا، الانطلاق الجدي في مسار اصلاحي كامل، بناء على خطط جدية لا شكلي، بهدف اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد ومعالجة المسألة المالية جذريا، علما أن التطورات الاخيرة في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تركت انطباعا سلبيا لدى الرأي العام الذي تأمل خيرا في الاشهر الاخيرة بالمحاسبة والعدالة، قبل ان يعود منسوب اليأس ليتعزز لديه، بفعل خيبة الامل من اي اصلاح جدي.مقدمة الـ "أل بي سي""ما جرى بالأمس من مخالفة، يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على هيبة الدولة واحتراما لقراراتها".هذا ما صدر عن الأجتماع الوزاري الذي انعقد في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأهميته أنه صدر بحضور وموافقة وزراء من وحركة أمل، ما يعني أنهم موافقون على أن هناك مخالفة حصلت أمس وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ.ماذا تعني المخالفة ثم الإقرار بها والموافقة على الإجراءات القانونية؟هل هو امتصاص للنقمة أم الأكتفاء بالهدف الذي سجل في مرمى رئيس الحكومة؟وهل يمكن القول إن الأمور انتهت عند هذا الحد؟قد تكون طبيعة الإجراءات هي الجواب، وإن كانت المعطيات تتحدث عن أن الإجراءات ستطاول الجمعية التي طلبت الترخيص وهي "الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات"، وهي إحدى أذرع حزب الله، فهل يكون الإجراء بالإكتفاء بحلها؟وماذا يعني هذا الإجراء بالنسبة إلى حزب الله.وفي مؤشر بارز على استبعاد فرضية الأعتكاف، الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل.في اليوم الذي انشغل فيه الجميع بصخرة الروشة، كانت إسرائيل تغير بعنف على مناطق في البقاع.في هذا اليوم أيضا، ضربة قاسية وجهها الجيش اللبناني إلى أحد أكبر زعماء المخدرات وهو حسن عباس جعفر المعروف بالسبع وبالرقم الصعب.وغدا يصل إلى علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمناسبة المشاركة في مراسم الذكرى السنوية الأولى لغياب السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين ، وستكون للاريجاني لقاءات مع الرئيسين بري وسلام.بالتزامن، ومن نيويورك، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "السلام مع بيروت أصبح ممكنا أيضا. أدعو الحكومة اللبنانية إلى بدء المفاوضات مع إسرائيل.. أثني عليها وعلى هدفها المعلن بنزع سلاح حزب الله".مقدمة "الجديد"الصخرة. واليوم التالي لا اعتكاف ولا استقالة كباش سياسي تحرك قضائي ولقاء تشاوري مصحوبا بحشد نيابي وزاري أزال الطوق الذي فرضه رئيس الحكومة نواف سلام على نفسه للقيام بمراجعة للعمل الحكومي في سبيل تصويب الأداء وتعزيزه بحسب ما نقل عنه نائب رئيس الحكومة طارق متري.اللقاء الرباعي الوزاري المؤلف من رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والدفاع لمتابعة الحيثيات القانونية "ليوم الروشة" سرعان ما تحول إلى "جلسة" حكومية بمن حضر أعقبت حراكا لربط "النزاع" تولاه وزير الإعلام بول مرقص الذي لعب دور الوسيط "الجوال" بين السرايا وعين التينة.وانتهت الجلسة "الطارئة" بتأكيد أهمية تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء وما جرى بالأمس مخالفة صريحة تدعو لاتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظا على هيبة الدولة بحسب ما نص عليه البيان الختامي قطعا لدابر الفتنة ووقفا لحملات الكراهية."خميس الصخرة" سحب من التداول وبات في عهدة السلطات المختصة وللبرنامج تتمة غدا السبت مع إحياء ذكرى مرور عام على اغتيال السيد حسن نصرالله, وأول الحاضرين في سجل المناسبة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني.وعلى جدول زيارة لاريجاني لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين مسبوقا بموقف لرويترز أن إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية وهو من حث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على إظهار حسن النية تجاه المملكة.وإلى الصورة الأوسع حيث التقى العالم على اختلافه في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة نال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستقبال الذي يليق به شق طريقه وسط تظاهرة حاشدة في نيويورك ضد حرب الإبادة على غزة بعدما دار دورة كاملة حول أوروبا تجنبا لاعتقاله كمجرم حرب.وما إن اعتلى المنبر لإلقاء كلمته حتى بدأت الوفود بالمغادرة وعلى مسمع الوفدين الإسرائيلي والأميركي والكراسي الفارغة أعاد معزوفة السابع من أكتوبر وسردية القتل والحرق والاغتصاب التي سقطت بمرور زمن "الكذبة".ومن العزلة التي طوقت إسرائيل ولاحقته إلى الأمم المتحدة تحدى المجتمع الدولي بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية والفلسطينيين لا يستحقون دولة لا في غزة ولا في الضفة.وعن سوريا تحدث نتنياهو عن مفاوضات جدية لإبرام اتفاق سلام معها ودعا الحكومة اللبنانية إلى بدء مفاوضات مع إسرائيل إذا واصلت هدفها بنزع سلاح حزب الله.وعلى خطى سلفه النازي أدولف هتلر أمر نتنياهو ببث كلمته في الأمم المتحدة عبر مكبرات الصوت في غزة وعلى هواتف أهل القطاع ما أثار اعتراضات في الداخل الإسرائيلي من عائلات الأسرى والأحزاب المعارضة كونها تشكل خطرا على الجنود ولا تليق بدولة ديمقراطية.وإلى وهم النصر المطلق أضاف نتنياهو إلى سيرته الذاتية جنون العظمة المطلق.