حزب الله يحيي اليوم ذكرى نصرالله وعون شدد على عدم وقوع اي صدام مع المتظاهرين في الروشة

يُحيي " " اليوم ذكرى اغتيال امينه العام الشهيد السيد حسن نصرالله. وأفيد بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني سيزور للمشاركة في الذكرى. وقد طلب لاريجاني مواعيد من مسؤولين رسميين.وافادت معلومات «البناء» ان حزب الله سيقيم فعاليات ونشاطات متعدّدة وخاصة اليوم تبدأ بوقفة رمزية ثم احتفال رسميّ أمام ضريح السيد نصرالله ثم يبدأ عند السادسة والثلث لحظة الاغتيال إضاءة شعلة النار والأضواء وجميع المباني في مناطق متعدّدة في الضاحية والجنوب والبقاع في الوقت نفسه بصور السيد نصرالله وصفي الدين ورفاقهم الشهداء. ويتحدّث في المناسبة لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ومن المتوقع أن تحمل كلمته رسائل مهمة وتشمل مختلف الأساسية.ومساء أمس، أقيمت في حارة حريك – شارع العامليّة، مكان استشهاد نصر الله وقفة تحت شعار «عند أعتَاب عزيز الروح في ليلة العروج».وتواصلت امس تداعيات مخالفة «حزب الله» قرار سلام وإضاءته صخرة الروشة بصور الامينين العامين السابقين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين،وكتبت" الديار": اشارت مصادر واكبت الاتصالات التي رافقت تحرك الروشة ليل الخميس، ان رئيس الجمهورية بقي على تواصل على مدار الساعة مع القيادة العسكرية، من مقر اقامته في نيويورك، حيث اعطى اوامر صارمة لقيادة الجيش وللاجهزة الامنية، مشددا على عدم وقوع اي صدام بين القوى المنتشرة على الارض والمشاركين في المناسبة، وعلى خط آخر مع عين التينة لمتابعة الوضع سياسيا، ما ادى الى الخروج من الازمة باقل كلفة ممكنة.وكشفت المصادر، ان خطوة رئيس الحكومة هي من باب تسجيل الموقف، لا ترقى الى درجة الاعتكاف، او الى الاستقالة، لعلمه ان الرغبتين الدولية والاقليمية، ليستا في هذا الصدد، مشيرة الى ان الساعات المقبلة ستحمل معها حلا سياسيا، يعيد الوضع الى نصابه، في ظل التحرك الذي اطلقه رئيس مجلس النواب، والتسوية التي يعمل عليها، رغم تاكيد الرئيس سلام للمتصلين به استياءه الشديد من الهتافات والشعارات التي اطلقت وتناولته شخصيا.وكتبت" الشرق الاوسط":كانت تسوية تبلورت، الأربعاء، قضت بمنح «الجمعية للفنون» ترخيصاً لتنظيم تحرك رمزي في منطقة الروشة، إحياء لذكرى اغتيال نصر الله وصفي الدين، وجاءت بعد اتصالات بين سلام ورئيس البرلمان ، أفضت إلى تعهد بعدم خرق القرارات الحكومية المتصلة بمنع استخدام الأملاك العامة لأغراض سياسية. كما تلت لقاءين عقدهما النائب أمين شري، أحد ممثلي الحزب في ، مع أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، وتضمن تعهداً بعدم إضاءة الصخرة.لكن تلك التعهدات سرعان ما تلاشت في اليوم التالي، على ضوء إصرار الحزب على إضاءة الصخرة، وحشد لهذه الغاية آلاف المناصرين.وقالت مصادر مواكبة للتحركات إن انقسامات في داخل الحزب دفعت أخيراً إلى خرق الالتزامات السياسية للحكومة، موضحة أن «الممثلين السياسيين للحزب، لم يظهروا في الصورة خلال تنفيذ الفعالية على صخرة الروشة، ووقفوا بعيداً عن موقع الإضاءة، فيما ظهر مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في الصورة مقابلة الصخرة، مما يشير إلى انقسامات داخل الحزب نفسه».