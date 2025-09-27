Advertisement

لبنان

تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا

Lebanon 24
27-09-2025 | 01:17
تجددت الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا- بيروت امتدت إلى حي فرحات وسوق الخضار في صبرا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا- بيروت امتدت إلى حي فرحات وسوق الخضار في صبرا
lebanon 24
27/09/2025 11:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد الإشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك
lebanon 24
27/09/2025 11:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات عنيفة ليلا في محيط مخيم شاتيلا
lebanon 24
27/09/2025 11:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تجدد الإشتباكات في مخيم برج البراجنة وإطلاق قذيفة من نوع "B7"
lebanon 24
27/09/2025 11:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

بيروت

لبنان

فرحات

لوبين

صبرا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24