"حزب الله" سيتدخل

تتحدث مصادر محلية في الضاحية الجنوبية عن مساعٍ جدية يبذلها " " بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لضبط الوضع الأمني المتفلت في بعض المناطق.وتشير المعلومات إلى أن الحزب يضغط في اتجاه تفعيل دور الدولة وتعزيز حضورها الأمني، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة السرقات والحد من انتشار المخدرات والتصدي لظاهرة الخوات.وتضيف المصادر أن "الحزب"، وفي حال لم تواكب الدولة هذه الخطوات بإجراءات عملية، سيعمل بشكل مباشر على إعادة تنظيم الوضع ومنع الانفلات، في محاولة لحماية الاستقرار الاجتماعي ومنع انعكاسات سلبية على بيئة الضاحية الجنوبية وسكانها.