Advertisement

لبنان

"حزب الله" سيتدخل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1422067-638945587887954405.jpg
Doc-P-1422067-638945587887954405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتحدث مصادر محلية في الضاحية الجنوبية عن مساعٍ جدية يبذلها "حزب الله" بالتعاون مع الأجهزة الرسمية اللبنانية لضبط الوضع الأمني المتفلت في بعض المناطق.
Advertisement
وتشير المعلومات إلى أن الحزب يضغط في اتجاه تفعيل دور الدولة وتعزيز حضورها الأمني، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة السرقات والحد من انتشار المخدرات والتصدي لظاهرة الخوات.
وتضيف المصادر أن "الحزب"، وفي حال لم تواكب الدولة هذه الخطوات بإجراءات عملية، سيعمل بشكل مباشر على إعادة تنظيم الوضع ومنع الانفلات، في محاولة لحماية الاستقرار الاجتماعي ومنع انعكاسات سلبية على بيئة الضاحية الجنوبية وسكانها.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
خلاف سلام -"حزب الله" يتجاوز تدخّل عون وبري
lebanon 24
27/09/2025 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
lebanon 24
27/09/2025 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يسجل "نقطة ثانية" على سلام
lebanon 24
27/09/2025 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
lebanon 24
27/09/2025 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-09-27
03:47 | 2025-09-27
03:30 | 2025-09-27
03:19 | 2025-09-27
03:01 | 2025-09-27
03:00 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24