لبنان

مع اقتراب موسم الشتاء.. وزارة الزراعة: لا تساهل مع التعديات

Lebanon 24
27-09-2025 | 02:27
مع اقتراب موسم الشتاء وبدء العمل بالتراخيص الخاصة بتشحيل وتفريد الأحراج، شددت وزارة الزراعة في بيان صادر عنها “على التزامها الصارم بمراقبة الغابات ووقف التعديات”، مؤكدة “أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة”.
وجاء في البيان ما يلي:

• “إن تراخيص التشحيل وقطع الأشجار الحرجية والتفحيم والاستصلاح الزراعي تصدر حصراً عن وزارة الزراعة – مصلحة الأحراج في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.
• يبدأ العمل بتراخيص التشحيل والتفريد اعتباراً من 15 أيلول 2025 ولغاية 15 نيسان 2026، إلا إذا اقتضت الظروف تعديل هذه المواعيد.
• تقدم طلبات التراخيص في مراكز الأحراج والصيد التابعة للوزارة، مع وجوب أخذ رأي البلدية المعنية.
• إن نقل الأحطاب المرخّصة يستوجب الحصول على ترخيص نقل خاص يُمنح من مراكز الأحراج استناداً إلى رخصة التشحيل أو التفريد.
• إن أي مخالفة للقوانين المرعية تعرّض مرتكبها إلى محاضر ضبط وإحالة أمام القضاء المختص"..
كما دعت الوزارة "البلديات والمواطنين إلى التعاون مع عناصرها في المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفات حرجية ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وختم البيان "بتوجيه الشكر إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنيةعلى جهودهم في ضبط المخالفات، ولا سيما عبر توقيف الآليات التي تنقل الأحطاب والتأكد من مطابقة حمولتها للنصوص القانونية المرعية".

وأكدت وزارة الزراعة "أن حماية الأحراج هي مسؤولية وطنية مشتركة"، مشددة على " أن الحفاظ على الثروة الحرجية يشكل أساساً لصون البيئة والتنوع البيولوجي ودعامةً للتنمية المستدامة في لبنان".
