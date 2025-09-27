في ذكرى استشهاد قادة المقاومة.. هذا ما قاله الحرس الثوري الايراني

Advertisement

صدر عن حرس الثورة الإسلامية بيان في ذكرى استشهاد قادة والشهيد نيلفروشان جاء فيه أنه " إن عزة وأمن الأمة الإسلامية والمنطقة اليوم هي ثمرة تضحيات مجاهدي ؛ من مواجهة داعش إلى الدفاع في وجه الصهيونية. دماء هي الضامن لبقاء الأمن ورصيد استراتيجي للمنطقة.- التجربة التاريخية أثبتت أن المقاومة الفاعلة والواعية هي السبيل العقلاني الوحيد في مواجهة توسّع الاستكبار والصهيونية، وأن أي مساومة أو تراجع لا يؤدي إلا إلى زيادة جرأة العدو.- تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في غزة يعكس عجزه عن اطفاء شعلة المقاومة، وإصرار المقاومة على الصمود، مقاومةٌ ذات هوية راسخة ومتنامية.- نصر الله والسيد هاشم صفی‌الدین كانا من خيرة تلامذة مدرسة الإمام الخميني (قده) وقائد الثورة الإسلامية، وقد جعلا جبهة المقاومة رمزاً للعزة والقوة الاستراتيجية.- حرس الثورة الإسلامية يثمّن المواقف المبدئية والدور الفاعل للشيخ نعيم ، الخلف الجدير للقادة الشهداء، ويؤكد دعمه الكامل لقيادته وجهوده الجهادية في سبيل حفظ أمن وخط المقاومة.- إن المخططات الخبيثة لأمريكا والصهيونية لإضعاف المقاومة أو عليها فشلت مراراً، ومآلها اليوم أيضاً لن يكون سوى الخزي. المقاومة اليوم ليس فقط لم تُضعف، بل ازدادت قوة وأصبحت عاملاً موازناً في المنطقة.- حرس الثورة الإسلامية يعتبر دعم المقاومة ضمن أولوياته، ويرى في استمرار هذا الطريق حتى إزالة وتحرير القدس الشريف مهمة إلهية ووطنية لا يمكن التوقف عنها.- استشهاد قادة المقاومة يمثل منعطفاً في مسار الصحوة الإسلامية وتعزيز المناهضة للصهيونية. وعلى شعوب المنطقة أن تؤدي رسالتها التاريخية بحفظ الوحدة واليقظة؛ فالنصر الحتمي هو للمقاومة."