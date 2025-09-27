27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين.. هذا ما فعله الاتحاد العمالي العام
Lebanon 24
27-09-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس
الاتحاد العمالي العام
بشارة الأسمر
في بيان، أن "الاتحاد يراقب بعناية تامة النقاشات التي يتم التداول بها حول تعويضات نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، وشدد على أن "أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة المنصوص عنها في قانون الضمان لن يتم تغييرها أو تعديلها تحت أي عنوان وهذا ما لمسه
رئيس الاتحاد
من مجمل النواب الذين يشاركون في هذه النقاشات و يرفض الاتحاد بشكل قاطع أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة وأي تعديل يؤدي الى انتقاص حقوق الأجراء".
Advertisement
وأشار إلى أن "الحل القانوني الوحيد الممكن طرحه هو تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إصدار المراسيم التطبيقيّة وتحديد الاشتراكات المتوجبة بعد وضع الدراسات الاكتوارية اللازمة". وشدد على "ضرورة التعويض على العمال الذين فقدوا قيمة تعويضاتهم لا سيما في الفترة التي تلت العام 2019".
وأكد "استعداد الاتحاد لمساعدة
الهيئات الاقتصادية
في ايجاد آليات بالتعاون مع
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تساهم في الحفاظ على تعويضات العمال دون اي انتقاص بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وعمل المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية".
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس إقتراح قانون تسوية تعويضات نهاية الخدمة
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس إقتراح قانون تسوية تعويضات نهاية الخدمة
27/09/2025 20:07:24
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال.. لتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة
Lebanon 24
لجنة المال.. لتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة
27/09/2025 20:07:24
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام أصدر لوائح بممثليه في مجالس العمل التحكيمية
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام أصدر لوائح بممثليه في مجالس العمل التحكيمية
27/09/2025 20:07:24
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام: لتثبيت المتعاقدين في وزارة الشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام: لتثبيت المتعاقدين في وزارة الشؤون الاجتماعية
27/09/2025 20:07:24
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الاتحاد العمالي العام
الصندوق الوطني للضمان
الهيئات الاقتصادية
الاتحاد العمالي
الصندوق الوطني
رئيس الاتحاد
بشارة الأسمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا قيلَ عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
Lebanon 24
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا قيلَ عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
Lebanon 24
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:38 | 2025-09-27
27/09/2025 12:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
Lebanon 24
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
12:28 | 2025-09-27
27/09/2025 12:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
Lebanon 24
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:26 | 2025-09-27
27/09/2025 12:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-09-27
عامٌ على اغتيال "السيد".. ماذا قيلَ عن "حزب الله" بعد نصرالله؟
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:38 | 2025-09-27
بالفيديو.. خارطة طريق لإدارة ركام الحرب
12:28 | 2025-09-27
باسيل: لا نريد أن تدوسنا إسرائيل ونريد فقط تسليح الجيش ليدافع عنّا
12:26 | 2025-09-27
جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان.. اجتماعٌ حصل وهذه تفاصيله
12:18 | 2025-09-27
بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24