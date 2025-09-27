منيمنة: حزب الله يقول أنه فوق الدولة

Advertisement

رأى النائب أن "ما قام به محاولة لكسر هيبة الدولة وفرض أمر واقع جديد وكأن هناك هيمنة على بغض النظر عن أي مرجعية قانونية". وقال: "ستكون هناك خطوات للتعامل مع الموضوع ونتركه عند الرئيس سلام فهو يستكمل مشاوراته".ورأى عبر " الحر" ان "ما حصل في الخميس يقول من خلاله حزب الله انه فوق الدولة. وبعد الاحتفال تكشفت الأمور وكان هناك شبه غياب كامل للدولة اذ كان منظمون من حزب الله يقررون من يدخل ومن يخرج وبالتالي إدارة المنطقة كانت بشكل شبه كامل تحت سيطرة الحزب". وقال: "لم نأخذ جوابا شافياً من المعنيين حول دور الأجهزة على الأرض ولكن هناك نوع من الاستسلام بالقيام بهذه المهمة وكان الاجدى ان تضع الرئيس سلام بواقع ما كان يحصل. الرئيس سلام مصر على متابعة الملف والمعروف عن رئيس الحكومة انه ثابت وصلب وسيكون بمتابعة جدية لفهم الثغرات ومحاسبة المسؤولين" .وقال: "هناك محاولة تكريس واقع وكأن ليس هناك دولة فعلية واليوم يمر لبنان بمرحلة تحول كبيرة ويحاول الاثبات للمجتمع الدولي ان السلطة قادرة وما حصل يعطي رسالة مغايرة كليا عن التي تحاول اعطاءها السلطة السياسية. ما حصل يعطي انطباعاً ان الدولة أضعف من ان تقوم بسحب السلاح علما ان هناك عملاً جديا يقوم به الجيش في الجنوب من مصادرة مخازن أسلحة وغيرها والانظار تتجه الى التقرير الذي سيصدر عنه في الخامس من تشرين الأول المقبل. فخ الخميس نصب لفكرة الدولة والمؤسسات وحكم القانون وليس للرئيس سلام وحده فهو لا يمثل نفسه فقط انما فكرة الدولة كلها . الرئيس سلام سيكمل عمله حتى النهاية ونحن وراءه".وختم: "ما هو محبط ان مشروع الامل ببناء الدولة الذي انطلق مع أصيب بنكسة وعلى حزب الله ان يكون متجاوباً مع الموضوع والا يرمي الازمة على الداخل فلن نجني منها الا الويلات ونحن لا نتحمل حرباً جديدة ولا نستطيع الاستمرار بالانقسام الداخلي أيضاً".