Advertisement

لبنان

منيمنة: حزب الله يقول أنه فوق الدولة

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1422127-638945701652344731.jpg
Doc-P-1422127-638945701652344731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب إبراهيم منيمنة أن "ما قام به حزب الله محاولة لكسر هيبة الدولة وفرض أمر واقع جديد وكأن هناك هيمنة على بيروت بغض النظر عن أي مرجعية قانونية". وقال: "ستكون هناك خطوات للتعامل مع الموضوع ونتركه عند الرئيس سلام فهو يستكمل مشاوراته".
Advertisement

ورأى عبر "لبنان الحر" ان "ما حصل في الروشة الخميس يقول من خلاله حزب الله انه فوق الدولة. وبعد الاحتفال تكشفت الأمور وكان هناك شبه غياب كامل للدولة اذ كان منظمون من حزب الله يقررون من يدخل ومن يخرج وبالتالي إدارة المنطقة كانت بشكل شبه كامل تحت سيطرة الحزب". وقال: "لم نأخذ جوابا شافياً من المعنيين حول دور الأجهزة على الأرض ولكن هناك نوع من الاستسلام بالقيام بهذه المهمة وكان الاجدى ان تضع الأجهزة الأمنية الرئيس سلام بواقع ما كان يحصل. الرئيس سلام مصر على متابعة الملف والمعروف عن رئيس الحكومة انه ثابت وصلب وسيكون بمتابعة جدية لفهم الثغرات ومحاسبة المسؤولين" .

وقال: "هناك محاولة تكريس واقع وكأن ليس هناك دولة فعلية واليوم يمر لبنان بمرحلة تحول كبيرة ويحاول الاثبات للمجتمع الدولي ان السلطة قادرة وما حصل يعطي رسالة مغايرة كليا عن التي تحاول اعطاءها السلطة السياسية. ما حصل يعطي انطباعاً ان الدولة أضعف من ان تقوم بسحب السلاح علما ان هناك عملاً جديا يقوم به الجيش في الجنوب من مصادرة مخازن أسلحة وغيرها والانظار تتجه الى التقرير الذي سيصدر عنه في الخامس من تشرين الأول المقبل. فخ الخميس نصب لفكرة الدولة والمؤسسات وحكم القانون وليس للرئيس سلام وحده فهو لا يمثل نفسه فقط انما فكرة الدولة كلها . الرئيس سلام سيكمل عمله حتى النهاية ونحن وراءه".

وختم: "ما هو محبط ان مشروع الامل ببناء الدولة الذي انطلق مع العهد الجديد أصيب بنكسة وعلى حزب الله ان يكون متجاوباً مع الموضوع والا يرمي الازمة على الداخل فلن نجني منها الا الويلات ونحن لا نتحمل حرباً جديدة ولا نستطيع الاستمرار بالانقسام الداخلي أيضاً".
مواضيع ذات صلة
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
lebanon 24
27/09/2025 20:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعربية: قرار الدولة حصر سلاح حزب الله تاريخي
lebanon 24
27/09/2025 20:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتعامل "حزب الله" بمنطق انه استعاد قوته؟
lebanon 24
27/09/2025 20:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: الرئيس السوري قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي حزب الله في سوريا (الحدث)
lebanon 24
27/09/2025 20:07:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

إبراهيم منيمنة

العهد الجديد

رئيس سلام

حزب الله

الروشة

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:28 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24