لبنان
الخطيب: تجاوزنا مرحلة خطيرة في لبنان بعد استشهاد السيد نصر الله وصفيّ الدين
Lebanon 24
27-09-2025
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس طريق
المطار
، وفد المجمع العالمي لأهل البيت ضم: الشيخ معينيان معاون الشؤون الدولية السيد امام زاده، مدير الملف العربي والأفريقي وممثل المجمع في
لبنان
الشيخ محسن النخعي، واطلع الوفد الخطيب على نشاطات المجمع ومشاريعه المستقبلية، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.
ورحب العلامة الخطيب بالوفد مثنيا على جهود المجمع في نشر التراث الإسلامي وتعاليم أهل البيت، بما يحصن الامة وشعوبها في مواجهة الهجمة الثقافية عليها.
وقال: "اننا في لبنان تجاوزنا مرحلة خطيرة بعد استشهاد
سماحة
السيد حسن
نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والقادة
الشهداء
الذي اعطى دفعا في المواجهة مع العدو ودعم استمرار المسيرة رغم الدمار والخسائر الكبيرة، وقد فشلت محاولات العدو لاضعافنا بفعل الصمود الأسطوري للمقاومة في الميدان وصلابة الموقف والوحدة والتماسك لبيئة
المقاومة
".
