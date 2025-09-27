Advertisement

لبنان

من "أمن الدولة".. بيانٌ عن "قذائف برج حمود"

Lebanon 24
27-09-2025 | 06:20
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعة لعملها الاستعلامي المكثف على كافة الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لديها عن وجود قذائف مدفعية في منطقة حنكش – برج حمود، توجهت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية، وعملت على ضبط ثلاث قذائف مدفعية عيار 120 ملم، تبيّن أنها غير معدّة للتفجير، وإحداها تحمل كتابات باللغة العبرية.
 

وقد جرى تسليمها إلى الجهات المُختصة في الجيش التي عملت على نقلها من مكانها.
 
 
وكان "لبنان24" كشف في تقريرٍ سابق له، أمس الجمعة، أن المديرية العامة لأمن الدولة ضبطت عدداً من القذائف الإسرائيلية في منطقة حنكش - برج حمود.
 
 
وأشار التقرير، كما ذكر بيان "أمن الدولة"، إلى أنه تم تسليم تلك القذائف إلى الجيش.
 
 
 
