من "أمن الدولة".. بيانٌ عن "قذائف برج حمود"

صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعة لعملها الاستعلامي المكثف على كافة الأراضي ، وبعد توافر معلومات لديها عن وجود قذائف مدفعية في منطقة حنكش – برج ، توجهت دورية من مديرية الإقليمية، وعملت على ضبط ثلاث قذائف مدفعية عيار 120 ملم، تبيّن أنها غير معدّة للتفجير، وإحداها تحمل كتابات باللغة العبرية. متابعة لعملها الاستعلامي المكثف على كافة الأراضي ، وبعد توافر معلومات لديها عن وجود قذائف مدفعية في منطقة حنكش – برج ، توجهت دورية من مديرية الإقليمية، وعملت على ضبط ثلاث قذائف مدفعية عيار 120 ملم، تبيّن أنها غير معدّة للتفجير، وإحداها تحمل كتابات باللغة العبرية.



وقد جرى تسليمها إلى الجهات المُختصة في الجيش التي عملت على نقلها من مكانها.

