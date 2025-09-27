لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات

Advertisement

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ، علي لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في عين التينة عقب لقائه رئيس مجلس النواب ، "أنا سعيد جدًا بهذا اللقاء ولبنان دولة صديقة لنا لذلك نتشاور معه في مختلف خاصةً في ظل تسارع الأحداث في هذه الأيام".أضاف: "نتطلع إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة وفي ظل المؤامرات ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا".وأشاد لاريجاني بمبادرة الشيخ نعيم ، معتبرًا أن " دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا".وأشار إلى أن " يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس والمقاومة تمثل رأس مال كبيرًا للأمة الإسلامية".أضاف: " بلد صغير جغرافيًا لكنه دولة قوية في مواجهة والحزب والسيد نصرالله سيبقيان خالدين في قلوب المسلمين"، موضحًا ان "الإتجاه الذي نعتمده هو أن يقوم المسؤولون اللبنانيون بالوصول إلى حل للمسائل الداخلية بالتعاون بينهم والشعب اللبناني هو الذي يجب أن يقرر".وأكّد أن "حزب الله لا يحتاج إلى تزويده بالسلاح من مكان آخر"، متابعًا "لا نصدر الأوامر لأي شخص والشيخ نعيم قاسم شخصية كبيرة وهو يقرر ما يصب بمصلحة لبنان لكننا نرحب بالطريقة التي يعتمدها".ّوكشف أنّهم "مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات لكنني لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا".تابع: "موقف حزب الله الحالي ينبع عن عمق العقلانية وليس عن ضعف ونجاحه في التصدي للعدوان الإسرائيلي جاء نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته واستعادة قوته".