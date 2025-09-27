Advertisement

لبنان

لاريجاني من عين التينة: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات

Lebanon 24
27-09-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1422169-638945763161678198.png
Doc-P-1422169-638945763161678198.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في عين التينة عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، "أنا سعيد جدًا بهذا اللقاء ولبنان دولة صديقة لنا لذلك نتشاور معه في مختلف القضايا خاصةً في ظل تسارع الأحداث في هذه الأيام". 
Advertisement


أضاف: "نتطلع إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا". 


وأشاد لاريجاني بمبادرة الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أن "السعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا".


وأشار إلى أن "حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس والمقاومة تمثل رأس مال كبيرًا للأمة الإسلامية". 


أضاف: "لبنان بلد صغير جغرافيًا لكنه دولة قوية في مواجهة إسرائيل والحزب والسيد نصرالله سيبقيان خالدين في قلوب المسلمين"، موضحًا ان "الإتجاه الذي نعتمده هو أن يقوم المسؤولون اللبنانيون بالوصول إلى حل للمسائل الداخلية بالتعاون بينهم والشعب اللبناني هو الذي يجب أن يقرر". 


وأكّد أن "حزب الله لا يحتاج إلى تزويده بالسلاح من مكان آخر"، متابعًا "لا نصدر الأوامر لأي شخص والشيخ نعيم قاسم شخصية كبيرة وهو يقرر ما يصب بمصلحة لبنان لكننا نرحب بالطريقة التي يعتمدها". 


ّوكشف أنّهم "مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات لكنني لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا". 


تابع: "موقف حزب الله الحالي ينبع عن عمق العقلانية وليس عن ضعف ونجاحه في التصدي للعدوان الإسرائيلي جاء نتيجة نجاحه في ترميم هيكليته واستعادة قوته".




مواضيع ذات صلة
لاريجاني: مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات لكنني لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا
lebanon 24
27/09/2025 19:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
27/09/2025 19:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من عين التينة: أولويّتنا هي السيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها
lebanon 24
27/09/2025 19:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
27/09/2025 19:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه برّي

حزب الله

المقاومة

السعودية

إسرائيل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
12:04 | 2025-09-27
11:50 | 2025-09-27
11:06 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24