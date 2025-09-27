Advertisement

لبنان

آخر صورة لنصرالله قبل استشهاده.. شاهدوها!

Lebanon 24
27-09-2025 | 07:36
Doc-P-1422189-638945808645739249.png
Doc-P-1422189-638945808645739249.png photos 0
نشرت قناة "الميادين" آخر صورة للسيد حسن نصرالله قبل أيام قليلة من استشهاده.
ووفق المعلومات، فتمّ التقاط هذه الصو رة في غرفة عمليات قيادة المقاومة.
 
 
 
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
12:04 | 2025-09-27
11:50 | 2025-09-27
