لبنان

"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا

Lebanon 24
27-09-2025 | 07:40
نظم الفرع الثقافي لـ"حزب الله" في قطاع صيدا نشاطًا بعنوان "ليلة مع السيد" في باحة مجمع سيد الشهداء بحارة صيدا، إحياءً لذكرى الشهيدين الأمينين العامين للحزب، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وكافة الشهداء.
وحضر النشاط فعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي، وتضمن فقرات متنوعة أبرزها فقرة الراوي الأخ زين سماعي، تحت إشراف مسؤول شعبة الحارة حسين صالح.
