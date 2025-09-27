"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا

27
نظم الفرع الثقافي لـ"
حزب الله
" في قطاع
صيدا
نشاطًا بعنوان "ليلة مع السيد" في باحة مجمع سيد
الشهداء
بحارة صيدا، إحياءً لذكرى الشهيدين الأمينين العامين للحزب،
السيد حسن نصرالله
والسيد هاشم
صفي الدين
، وكافة الشهداء.
وحضر النشاط فعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي، وتضمن فقرات متنوعة أبرزها فقرة الراوي الأخ زين سماعي، تحت إشراف مسؤول شعبة الحارة حسين صالح.
