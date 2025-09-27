Advertisement

لبنان

البعريني: الاستمرار في المتابعة والمطالبة بحقوق عكار وأهلها

27-09-2025 | 08:14
 أقام رئيس دائرة استثمار حلبا في مصلحة مياه لبنان الشمالي زهير عبدالسلام رفاعي فطورا للنائب وليد البعريني في بلدته القرقف – عكار، بحضور رئيس البلدية الشيخ محمد الرفاعي، مدير ثانوية المحمرة الرسمية أحمد البعريني. وسادت اللقاء أجواء ودّية تخللها نقاش عن الأوضاع العامة وشؤون المنطقة.
وأكّد البعريني استمراره في المتابعة والمطالبة بحقوق عكار وأهلها، متوجّهًا بالشكر للمضيف على هذه المبادرة الكريمة وحفاوة الاستقبال.
