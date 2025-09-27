Advertisement

لبنان

روداكوف يشارك بافتتاح المقر الجديد للمركز الثقافي الروسي اللبناني "نادي الحكايات" في صور

Lebanon 24
27-09-2025 | 09:39
A-
A+
Doc-P-1422227-638945889146861561.png
Doc-P-1422227-638945889146861561.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم في "بيت المدينة" في صور حفل افتتاح المقر الجديد للمركز الثقافي الروسي اللبناني "نادي الحكايات"، بحضور السفير الروسي الكسندر روداكوف، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ونائب رئيس البلدية علوان شرف الدين وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب رئيس مجلس تنسيق المنظمات الروسية، ومديرة المركز التربوي والثقافي الروسي اللبناني ميرا جيفوركوفنا يونس، والدكتور أحمد زرقط وعدد من أبناء الجالية الروسية.
Advertisement


افتُتِح الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والروسي، تلاه تقديم من قِبل ميرا جيفوركوفنا يونس. بعدها ألقى رئيس البلدية حسن دبوق كلمة رحّب فيها بالسفير والحضور، معبّرًا عن اعتزازه بالعلاقات القائمة بين الشعبين اللبناني والروسي، ومؤكدًا على التعاون المستمر في مختلف المجالات، خصوصًا في الأنشطة الثقافية في مدينة صور التي تُعرّف المجتمع على غنى الثقافة الروسية.



وأكد أنّ "حضور السفير اليوم يمنح اللقاء قيمة إضافية ودعماً معنوياً لمواصلة هذا التعاون"، وشكر الجالية الروسية في صور على نشاطاتها المتنوعة ومشاركاتها الفاعلة، متمنّياً لها "دوام النجاح والتوفيق".



ثم ألقى روداكوف كلمة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للمركز الروسي اللبناني "نادي الحكايات"، مهنئاً إدارة النادي وأعضائه على إيجاد مقر جديد لهم "في قلب هذا الصرح التاريخي الجميل"، ومؤكدا أن هذا "ليس مجرد مساحة جديدة قدّمتها إدارة صور مشكورةًـ بل هو رمزٌ لالتزامنا المشترك بالحوار الثقافي، وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين الروس واللبنانيين".



وقال: "هنا، بين جدرانٍ تحفظ ذاكرة العصور القديمة، ستُسمع أصوات الأطفال، وستُسمع اللغتان الروسية والعربية، وسيزدهر الإبداع، وسيكون هذا المكان ملتقىً للتواصل النابض بالحياة. "نادي الحكايات" هو مكانٌ يُتيح للمواطنين الروس التواصل مع ثقافتهم الأم، ويُتيح لأصدقائنا اللبنانيين اكتشاف ثراء التاريخ والأدب والفن واللغة الروسية. نؤمن بأن "نادي الحكايات" سيصبح بيتًا حقيقيًا لجميع سكان صور".


وختم معبراً عن امتنانه لبلدية صور ومتمنياً "أن يُصبح المركز جسرًا جديدًا للصداقة بين روسيا ولبنان".
مواضيع ذات صلة
مراد خلال افتتاح مركز "الغد الصحي" في البقاع: رسالة بأن المنطقة ليست هامشية
lebanon 24
27/09/2025 20:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز "العزم" الثقافي وقطاع المرأة نظما أمسية إنشادية لمناسبة "المولد النبوي" في طرابلس
lebanon 24
27/09/2025 20:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الهدف من مشاركة روبيو في افتتاح "نفق القدس"؟
lebanon 24
27/09/2025 20:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
معراوي ممثلاً جابر بافتتاح معرض "منشَر صُوَر": "الريجي" ترفد الخزينة بأموال لقاء أعمالها الناجحة
lebanon 24
27/09/2025 20:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24

أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

نائب رئيس

الكسندر

التربوي

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-27
12:57 | 2025-09-27
12:38 | 2025-09-27
12:28 | 2025-09-27
12:26 | 2025-09-27
12:18 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24