روداكوف يشارك بافتتاح المقر الجديد للمركز الثقافي الروسي اللبناني "نادي الحكايات" في صور

Advertisement

أقيم في "بيت المدينة" في صور حفل افتتاح المقر الجديد للمركز الثقافي الروسي اللبناني "نادي الحكايات"، بحضور السفير الروسي روداكوف، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ونائب رئيس البلدية علوان شرف الدين وأعضاء ، إلى جانب رئيس مجلس تنسيق المنظمات الروسية، ومديرة المركز والثقافي الروسي اللبناني ميرا جيفوركوفنا يونس، والدكتور أحمد زرقط وعدد من أبناء الجالية الروسية.افتُتِح الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والروسي، تلاه تقديم من قِبل ميرا جيفوركوفنا يونس. بعدها ألقى رئيس البلدية حسن دبوق كلمة رحّب فيها بالسفير والحضور، معبّرًا عن اعتزازه بالعلاقات القائمة بين الشعبين اللبناني والروسي، ومؤكدًا على التعاون المستمر في مختلف المجالات، خصوصًا في الأنشطة الثقافية في مدينة صور التي تُعرّف المجتمع على غنى الثقافة الروسية.وأكد أنّ "حضور السفير اليوم يمنح اللقاء قيمة إضافية ودعماً معنوياً لمواصلة هذا التعاون"، وشكر الجالية الروسية في صور على نشاطاتها المتنوعة ومشاركاتها الفاعلة، متمنّياً لها "دوام النجاح والتوفيق".ثم ألقى روداكوف كلمة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للمركز الروسي اللبناني "نادي الحكايات"، مهنئاً إدارة النادي وأعضائه على إيجاد مقر جديد لهم "في قلب هذا الصرح التاريخي الجميل"، ومؤكدا أن هذا "ليس مجرد مساحة جديدة قدّمتها إدارة صور مشكورةًـ بل هو رمزٌ لالتزامنا المشترك بالحوار الثقافي، وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين واللبنانيين".وقال: "هنا، بين جدرانٍ تحفظ ذاكرة العصور القديمة، ستُسمع أصوات الأطفال، وستُسمع اللغتان الروسية والعربية، وسيزدهر الإبداع، وسيكون هذا المكان ملتقىً للتواصل النابض بالحياة. "نادي الحكايات" هو مكانٌ يُتيح للمواطنين الروس التواصل مع ثقافتهم الأم، ويُتيح لأصدقائنا اللبنانيين اكتشاف ثراء التاريخ والأدب والفن واللغة الروسية. نؤمن بأن "نادي الحكايات" سيصبح بيتًا حقيقيًا لجميع سكان صور".وختم معبراً عن امتنانه لبلدية صور ومتمنياً "أن يُصبح المركز جسرًا جديدًا للصداقة بين ولبنان".