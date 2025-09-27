بعملية لقوى الأمن.. سقوط شبكة دعارة في لبنان (صورة)

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة، في بلاغ، انّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية توافرت معطيات لدى حول قيام شبكة بتسهيل أعمال الدّعارة وإقامة عددٍ من الفتيات اللواتي يعملن في هذا المجال داخل مبنى في بلدة كفرشيما عائد لشخصٍ يقوم بتقديم الحماية لهنّ وتسهيل أعمالهنّ".أضاف البلاغ:" على أثر ذلك كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة جهودها الميدانية والتّقنيّة لتحديد هويّات أفراد الشّبكة وتوقيفهم وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات تمكّنت من تحديد هويّات مالك المبنى وأفراد الشّبكة ومن بينهم م. ك. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري)، ج. و. (مواليد عام ٢٠٠٥، سورية)، (مواليد عام ۱۹۷۷، لبناني) مالك البناء".تابع:" بتاريخ 1-9-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل والثانية في كفرشيما على متن سيارة نوع انفينيتي تمّ ضبطها بالتزامن تمّ توقيف الثّالث في بلدة ، وقد ضُبِطَ بحوزتهم ۱۱ هاتفًا خلويًّا".ختم:" بالتّحقيق معهم اعترفوا بما نُسِبَ إليهم وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ. والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين".