لبنان

تصريحٌ جديد من براك.. هذا ما قاله عن "حزب الله" وإسرائيل

Lebanon 24
27-09-2025 | 15:01
قال المبعوث الأميركي إلى لبنان توم براك إنّ "بلاده تدعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار"، مشيراً إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان مع إسرائيل يتضمن شروطاً لم تتحقق حتى الآن".
وفي حديث عبر قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، صرّح براك قائلاً: "لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران".


وأوضح أن الولايات المتحدة ليست ضامناً في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن المشكلة أن إسرائيل ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن "حزب الله" يُعيد بناء قدراته.


كذلك، شدّد براك على أنه "إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية".
 
 
