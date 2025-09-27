تصريحٌ جديد من براك.. هذا ما قاله عن "حزب الله" وإسرائيل

قال المبعوث الأميركي إلى إنّ "بلاده تدعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار"، مشيراً إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان مع يتضمن شروطاً لم تتحقق حتى الآن".

Advertisement



وفي حديث عبر قناة " "، اليوم السبت، صرّح قائلاً: "لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران".





وأوضح أن ليست ضامناً في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لافتًا إلى أن المشكلة أن إسرائيل ترى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينفذ وأن " " يُعيد بناء قدراته.