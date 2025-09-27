28
لبنان
عون: لا حماية إلا تحت سقف الدولة
Lebanon 24
27-09-2025
|
23:08
A-
A+
بقيت ترددات تظاهرة الروشة تتفاعل سياسيا، وحضرت ضمنا، في المواقف الرئاسية،في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الامين العام العام السابق ل"
حزب الله
" السيد حسن نصرالله.
فقد دعا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي عاد امس الى
بيروت
من نيويورك، إلى ان تكون الذكرى، مناسبة للتأكيد على أن "حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها ، لا تكون إلا بوحدة الموقف، والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة. ذلك إن الأخطار التي تتهدد
لبنان
اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة
اللبنانية
، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة". وأعرب الرئيس عون عن أمله في "أن تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي، ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة. حمى الله وطننا من كل شر".
من جانبه، قال الرئيس
نبيه بري
في كلمة وجدانية، متوجها لنصرالله والشهداء: "لا نهايات أنتم البدايات، معنا ستبقون حتى آخر النهايات من اجل حفظ لبنان ودرء الفتن عنه وصون كرامة الإنسان فيه وحماية السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب مع الشر المطلق
إسرائيل
".
ولكن رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
لم يفوت فرصة التصويب على الحكومة قائلا " نحن أمام سلطة عاجزة في ملف السيادة وأكبر برهان ما حصل في الروشة، فكان بالحري بكم إما أن تقبلوا بأن هذه الصخرة لكل اللبنانيين ولهم الحق أن يعكسوا أي صورة يريدونها عليها ويضعون صور كل شهداء لبنان أو أن تكونوا عند كلمتكم. وأضاف: وضعتم أنفسكم في موقف حرج وتريدون أن ترموا فشلكم على الجيش بوضعه بمواجهة شعبه، عالجوا المشكلة ولا ترموا فشلكم على الجيش. طالبنا بورقة حكومية لبنانية لكنهم خضعوا لورقة خارجية واتخذوا قرارا غير قادرين على تنفيذه".
