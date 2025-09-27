Advertisement

لبنان

عون: لا حماية إلا تحت سقف الدولة

Lebanon 24
27-09-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1422380-638946367245427735.jpg
Doc-P-1422380-638946367245427735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بقيت ترددات تظاهرة الروشة تتفاعل سياسيا، وحضرت ضمنا، في المواقف الرئاسية،في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الامين العام العام السابق ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله.
Advertisement
فقد دعا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي عاد امس الى بيروت من نيويورك، إلى ان تكون الذكرى، مناسبة للتأكيد على  أن "حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها ، لا تكون إلا بوحدة الموقف، والتفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة. ذلك إن الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، والتأكيد أن لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، التي وحدها تمتلك الشرعية، ووحدها تضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة". وأعرب الرئيس عون عن أمله في "أن تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي، ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة. حمى الله وطننا من كل شر".

 من جانبه، قال الرئيس نبيه بري في كلمة وجدانية، متوجها لنصرالله والشهداء: "لا نهايات أنتم البدايات، معنا ستبقون حتى آخر النهايات من اجل حفظ لبنان ودرء الفتن عنه وصون كرامة الإنسان فيه وحماية السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب مع الشر المطلق إسرائيل".
 
ولكن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لم يفوت فرصة التصويب على الحكومة قائلا " نحن أمام سلطة عاجزة في ملف السيادة وأكبر برهان ما حصل في الروشة، فكان بالحري بكم إما أن تقبلوا بأن هذه الصخرة لكل اللبنانيين ولهم الحق أن يعكسوا أي صورة يريدونها عليها ويضعون صور كل شهداء لبنان أو أن تكونوا عند كلمتكم. وأضاف: وضعتم أنفسكم في موقف حرج وتريدون أن ترموا فشلكم على الجيش بوضعه بمواجهة شعبه، عالجوا المشكلة ولا ترموا فشلكم على الجيش. طالبنا بورقة حكومية لبنانية لكنهم خضعوا لورقة خارجية واتخذوا قرارا غير قادرين على تنفيذه".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بالتفاف الجميع حول مشروع الدولة
lebanon 24
28/09/2025 14:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي: المقاومة لن تسلم سلاحها إلا للدولة القادرة على حماية لبنان
lebanon 24
28/09/2025 14:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية: نعمل تحت سقف القوانين
lebanon 24
28/09/2025 14:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الحكومية تحت سقف العدوان والوصاية الدولية!
lebanon 24
28/09/2025 14:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2025-09-28
07:00 | 2025-09-28
06:59 | 2025-09-28
06:49 | 2025-09-28
06:41 | 2025-09-28
06:30 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24