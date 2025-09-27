28
رسالة أعادت سلام عن اعتكافه...
Lebanon 24
27-09-2025
|
23:14
A-
A+
كتب كمال ذبيان في "الديار": لم يدم اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام سوى ساعات، بعد ان تلقى اتصالات من جهات رسمية واطراف سياسية لبنانية، ولقاء وزاري صدر عنه بيان توضيحي، واخرى دولية واقليمية وعربية، بان
لبنان
لا يتحمل هزات سياسية وتوترات امنية، وان معالجة مسألة ما جرى على الروشة وصخرتها، في ذكرى احياء السنوية الاولى لاستشهاد اميني عام
حزب الله
السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، يكون بالهدوء والحكمة وليس بالشعبوية.
رئيس الحكومة الذي تصرّف بانفعال ازاء ما حصل في الروشة، وسرّب خبر اعتكافه، جاءته رسالة خارجية بان يخفف تصعيده ويستأنف نشاطه، فعقد جلسات مع وزراء في الحكومة، وهو عاد يمارس مهامه من السراي وليس من منزله، بعد "حرد" قصير، حيث اراد من اعتكافه تكرار نموذح الرئيس الاسبق للحكومة فؤاد السنيورة عام 2006، عندما حصل اشكال مع وزراء الثنائي حركة "امل" وحزب الله في الحكومة، فامّت السراي وفود من فريق 14 آذار تدعمه، كما حضر مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني، فنتج عن ذلك احتقان وانقسام سياسي ومذهبي واحداث 7 ايار 2008 ، التي انتهت بتسوية في اتفاق الدوحة.
لذلك تسارعت الاتصالات للعودة عن اعتكافه، وان مستشار
وزير الخارجية
السعودية
الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني، قال في زيارته الاخيرة الى لبنان بان المرحلة تقتضي الهدوء لا التوتر، والصدام السني ـ الشيعي ممنوع، لان الشيعة مكون اساسي في لبنان، والرئيس
نبيه بري
ضامن للسلم الاهلي والوحدة الوطنية وفق ما قاله في زيارته الاخيرة، وقبلها الامير يزيد لمن التقاهم والذي وصف الازمة
اللبنانية
بالطويلة والمعقدة، للوصول الى حلول لها، والتي لا يمكن ان تحصل الا بالهدوء وضبط المشاعر.
فالاعتكاف الذي افتتحه سلام توقف بعد ساعات، وستعقد الحكومة جلستها في موعدها ويحضرها وزراء الثنائي، على ان يستكمل
القضاء
مهمته في جمع المعلومات حول من خالف الاذن بالتجمع، وهذه مسألة تحتاج الى وقت، ولا يمكن تعليق العمل الحكومي على مسألة حصلت فيها مخالفة، كما لا يمكن اخذ لبنان الى توتر سياسي وامني، زاده كلام للنائب مروان حماده حول "الجنازة الحامية" التي اعطاها تفسيراً غير المتداول.
