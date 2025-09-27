الدولة التي لا تستطيع!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية":

كان الرئيس نواف سلام مطمئناً إلى أنّ احتفال "الحزب" سيمرّ بلا أضواء، وبوقفة تعبيرية خالية من التحدّي. هكذا كان يقضي الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، بمشاركة ووسطاء آخرين. وقد سمع كثيرون أنّ تنصّل"الحزب" من هذا الاتفاق لم يكن بقرار من نعيم قاسم، بل من كوادر حزبية ما زالت تعتقد أنّ نهج التشدّد هو الأفضل، ليعرف "الآخرون" أنّهم لن يهزموا "الحزب" ولو أضعفته الحرب مع ، واضطر إلى توقيع نزع سلاحه.

ولكن، سواء كانت القيادة هي صاحبة القرار الحقيقي في احتفال الروشة أو كوادر حزبية، ففي الحالين، أصحاب القوة "كسروا" قرار الدولة التيظهرت عاجزة عن فرض احتكارها الشرعي للقوة، فيما "الحزب" فرض "شراكة القوة". ويوماً بعد يوم، يتبين أنّ عجز الدولة هذا هو انعكاس لميزان القوى في الداخل، ولتركيبة النظام اللبناني. وما حصل في الروشة هو نموذج رمزي مصغّر لما يحدث على مستوى القرارات الكبرى.

عملياً، يبدو تنفيذ قرارات نزع السلاح (سواء تلك التي اتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب أو قراري مجلس الأمن1559 و1701) أمراً شبه مستحيل في الظروف الحالية. والنتيجة المتوقعة هي تمييع القرارات (كما صل في جلسة في 5 أيلول(، وإصدار تقارير المتابعة (التقرير المنتظر عن الجيش في 5 تشرين الأول المقبل(، بهدف امتصاص الضغط الإقليمي والدولي على ، وإبعاد "شبهة" التواطؤ أو التراخي في تنفيذ قرارات «حصر السلاح". وأما "الحزب" فسيعمل بالتأكيد على إعادة التفاوض وإيجاد "صيغة توفيقية" تقتنع بها القوى الخارجية الضاغطة، من دون أن تمس بسلاح المقاومة.



وهذا الواقع سيقود لبنان إلى"ستاتيكو" يشكّل خطراً كبيراً عليه كدولة وككيان. فخوف الدولة من المضي فعلاً في تطبيق قرار حصر السلاح ستكون له عواقب وخيمة، للأسباب الآتية:



تصرّ إسرائيل على تطبيق اتفاق وقف النار والقرارات الدولية في جنوب الليطاني، بدعم الذين بدأوا يتحرّكون ميدانياً هناك، في الأسابيع الأخيرة، بمواكبة الجيش اللبناني، لضمان التنفيذ، وهذا الضغط المستجد سيقود فعلاً إلى إبعاد أي حضور ل "الحزب" عن المنطقة.

وأما أمر السلاح الباقي في مخازن شمال الليطاني أو الأولي فتتركه للبنانيين يعالجونه في ما بينهم. ففي أي حال، هو لم يعد يشكّل أي خطر على إسرائيل لا من قريب ولامن بعيد، خصوصاً أنّ خط التموين عبر انقطع في شكل دائم ونهائي.المثير هو أنّ هذا السيناريو قد يناسب " ". فهو في الواقع لا يحتاج إلى استخدام سلاحه يومياً لكي يحافظ على نفوذه في الداخل. ومجرد وجوده في المخازن يكفي، وستتحكّم باستخدامه "قواعد اشتباك" غير مكتوبة بينه وبين الحكومة والولايات المتحدة وإسرائيل.



لكن المشكلة الداخلية في لبنان ستبدو مضاعفة. فقرار نزع سلاح "حزب الله"وتحوله حزباً سياسياً على غرار أحزاب الطوائف الأخرى، هو مطلب لبناني قبلأن يكون إسرائيلياً. وإذا قرّرت إسرائيل "الاكتفاء" بنزع السلاح جنوباً، وترك المتبقي على اللبنانيين لكي يعالجوه بأنفسهم، فإنّ كرة النار ستصبح لبنانية -لبنانية بكاملها. وإذا ترسخ هذا الستاتيكو، فإنّ طابعاً معيناً سيُفرض على الدولة والكيان في لبنان. وإذا قرّر اللبنانيون تغييره، فالأرجح أنّهم سيدخلونفي مناخ صدامي شرس. فهل يمكن تغيير "قواعد الاشتباك" الداخلية من دون التسبّب في تفكّك النظام اللبناني؟

