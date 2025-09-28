Advertisement

لبنان

"داتا" كاملة عن منفذي احتفالية الروشة بيد القضاء

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
28-09-2025 | 01:30
Doc-P-1422400-638946471292926677.jpg
Doc-P-1422400-638946471292926677.jpg photos 0
أبلغ جهاز أمني أحدى المرجعيات السياسية الكبرى أنه يمتلك "داتا كاملة" من المعلومات والصور والأسماء حول مَن كان يعمل على إضاءة صخرة الروشة ومَن كان يوجه التقنيين الذي عملوا بماكينات ليزر صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.
وأشار المصدر الى أن مخابرات الجيش تمتلك أيضاً معلومات كافية وكثيرة حول الإحتفالية.
 

المصدر ختم بالقول أن الأجهزة الأمنية وخاصةً المعنية بجمع المعلومات ستودع القضاء المختص تقارير واضحة حول كل ما جرى ليُبنى على الشيء مقتضاه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

