لبنان

رسائل واضحة للاريجاني

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
28-09-2025 | 01:45
حملت زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت أكثر من ملف، لكنها جاءت هذه المرة أقل حدة من زياراته السابقة.
ووفق معلومات سياسية، فقد ركز لاريجاني خلال لقاءاته على متابعة مبادرة "حزب الله" التي طرحها الشيخ نعيم قاسم تجاه المملكة العربية السعودية، في محاولة لدفع مسار الانفتاح بين الجانبين.
 

كما جدد المسؤول الإيراني تأكيد التزام طهران بدعم حزب الله في كل الظروف ومهما بلغت التحديات، مشددًا على أن هذا الدعم ثابت ولا يخضع لأي مساومة سياسية. وتُعد هذه الزيارة مؤشرًا على استمرار التنسيق الوثيق بين الطرفين وسط التحولات الإقليمية القائمة.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

