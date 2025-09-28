رسائل واضحة للاريجاني

حملت زيارة رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني إلى أكثر من ملف، لكنها جاءت هذه المرة أقل حدة من زياراته السابقة.

ووفق معلومات سياسية، فقد ركز لاريجاني خلال لقاءاته على متابعة مبادرة " " التي طرحها الشيخ نعيم تجاه ، في محاولة لدفع مسار الانفتاح بين الجانبين.



كما جدد المسؤول الإيراني تأكيد بدعم حزب الله في كل الظروف ومهما بلغت التحديات، مشددًا على أن هذا الدعم ثابت ولا يخضع لأي مساومة سياسية. وتُعد هذه الزيارة مؤشرًا على استمرار التنسيق الوثيق بين الطرفين وسط التحولات الإقليمية القائمة.

