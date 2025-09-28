Advertisement

لبنان

عون هنأ أمن الدولة بعيدها: العين الساهرة لمكافحة الفساد

28-09-2025
هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون، مديرية أمن الدولة بعيدها الأربعين، قائلاً: "العين الساهرة في مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوق المواطنين". 
