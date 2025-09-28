28
لبنان
عون هنأ أمن الدولة بعيدها: العين الساهرة لمكافحة الفساد
Lebanon 24
28-09-2025
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ رئيس الجمهورية
جوزاف عون
،
مديرية أمن الدولة
بعيدها الأربعين، قائلاً: "
العين
الساهرة
في مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوق المواطنين".
مديرية أمن الدولة
جوزاف عون
الجمهوري
الساهرة
جمهورية
القضاء
الساهر
تابع
