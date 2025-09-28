من السفيرة الأميركية.. رسالة إلى اللبنانيين بعد انتهاء مهامها

مع انتهاء مهامها في ، وجّهت السفيرة الأميركية في ، رسالة إلى الشعب اللبناني، مؤكدة تقديرها للتعاون والعلاقات الثنائية خلال فترة عملها في البلاد.

وكتبت عبر حساب السفارة الأميركية على "إكس": "مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان، أود أن أعبر عن امتناني العميق للشعب ما أبديتموه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة. لقد كانت خدمتي في لبنان، الجميل القريب إلى قلبي، من أبرز محطات مسيرتي المهنية. وآمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، وأن تحققوا المستقر والآمن والسلمي والمزدهر الذي تستحقونه بحق، مع خالص الشكر وأطيب التمنيات".