لبنان

من السفيرة الأميركية.. رسالة إلى اللبنانيين بعد انتهاء مهامها

Lebanon 24
28-09-2025 | 03:24
مع انتهاء مهامها في لبنان، وجّهت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، رسالة إلى الشعب اللبناني، مؤكدة تقديرها للتعاون والعلاقات الثنائية خلال فترة عملها في البلاد.
وكتبت عبر حساب السفارة الأميركية على "إكس": "مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان، أود أن أعبر عن امتناني العميق للشعب اللبناني على ما أبديتموه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة. لقد كانت خدمتي في لبنان، هذا البلد الجميل القريب إلى قلبي، من أبرز محطات مسيرتي المهنية. وآمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، وأن تحققوا المستقبل المستقر والآمن والسلمي والمزدهر الذي تستحقونه بحق، مع خالص الشكر وأطيب التمنيات".
