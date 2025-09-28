28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقرير الجيش أمام مجلس الوزراء قريبًا: كيفية اتمام مراحل التنفيذ والصعوبات
مروان القدوم Marwan Kaddoum
|
Lebanon 24
28-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في الخامس من تشرين الأول المقبل يحين موعد تقديم الجيش تقريره الى
مجلس الوزراء
بشأن تنفيذه قرار المجلس حول حصرية السلاح وذلك بعد إقرار خطته في شأن هذا الموضوع في الخامس من ايلول الجاري.
Advertisement
هذا القرار جاء في بيان المجلس بعد ترحيب بالخطة وقد اضيف موضوع التقرير الشهري دون الإعلان عن أية تفاصيل لها علاقة بهذه الخطة ومراحلها المتتالية. وهنا يبرز السؤال عن ماهية التقرير وهل سيرفع الى رئاسة مجلس الوزراء ام سيناقش داخل اجتماعات الحكومة؟
ليس هناك من وضوح فهذه الخطة سرية بمداولاتها وبالتالي قد يحضر التقرير الشهري في المجلس وتتم المناقشة من دون ضجيج كما ان هناك ارجحية ان يتم الإطلاع عليه. وفي الواقع فان
السلطة التنفيذية
هي المسؤولة عن إقرار الخطة وهي التي منحت الموافقة عليها فلذلك من المنطقي ان تعرف الشاردة والواردة وتسأل عن بعض التفاصيل.
وترى مصادر مراقبة لـ "
لبنان
٢٤" ان الحكومة مسؤولة بالدرجة الاولى عن قرار التطبيق وقيادة الجيش هي من تنفذ وانما ستبقى على تنسيق مع الحكومة في سياق وضعها في أجواء ما تقوم به وما اذا كانت هناك من صعوبات، او ان المسألة تتم بسهولة وما هي التوقعات وما تبقى من مراحل وكيف تتم عملية تسليم السلاح.
وتعتبر هذه المصادر ان التقرير الذي اعدته
قيادة الجيش
كامل ويفترض ان يتضمن مجموعة نقاط عن اتمام المرحلة الأولى او عدم اتمامها وما هو مقبل في المراحل المقبلة وتؤكد ان العمل المستقبلي متواصل ضمن توجيهات السلطة السياسية وليس هناك من تقاعس بالنسبة الى اداء الجيش.
وتؤكد ان المرجعية هي الحكومة وقيادة الجيش تلتزم التنفيذ كما هو مقرر الى ان تنتهي المراحل المتصلة بحصرية السلاح وقد تستغرق مرحلة وقتا اكثر من مرحلة وكله مناط بالإجراءات على الأرض.
تقرير خطة الجيش سيحضر الى مجلس الوزراء وهناك اسئلة ترافق التنفيذ في الوقت الذي يواصل الجيش مهامه من دون تأخير وفق ما هو مكلف به.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مرقص: الجيش يعود له مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح
Lebanon 24
مرقص: الجيش يعود له مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح
28/09/2025 14:25:08
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى: سنقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعد اعتماد خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
منسى: سنقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعد اعتماد خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله
28/09/2025 14:25:08
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى: ملتزمون بتنفيذ القرار مهما كان التحفظ عليه وسنبدأ تنفيذ الأعمال بعد تصديق مجلس الوزراء
Lebanon 24
منسى: ملتزمون بتنفيذ القرار مهما كان التحفظ عليه وسنبدأ تنفيذ الأعمال بعد تصديق مجلس الوزراء
28/09/2025 14:25:08
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
طارق متري للجزيرة: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه ونريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش
Lebanon 24
طارق متري للجزيرة: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه ونريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش
28/09/2025 14:25:08
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء
قيادة الجيش
المستقبل
بالدر
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
Lebanon 24
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
07:22 | 2025-09-28
28/09/2025 07:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
Lebanon 24
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:03 | 2025-09-28
28/09/2025 07:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
07:00 | 2025-09-28
28/09/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
Lebanon 24
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:59 | 2025-09-28
28/09/2025 06:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
Lebanon 24
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:49 | 2025-09-28
28/09/2025 06:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
أيضاً في لبنان
07:22 | 2025-09-28
مخاتير سابقون في قضاء البترون زاروا يزبك لعرض مطالبهم
07:03 | 2025-09-28
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد غير موجودة
07:00 | 2025-09-28
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
06:59 | 2025-09-28
الحواط: أمامنا فرصة أساسية ومحورية مع بداية عهد جديد يعيد تفعيل الدستور واتفاق الطائف
06:49 | 2025-09-28
غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
06:41 | 2025-09-28
بالفيديو... إحتراق "فان" لنقل الركاب في حيّ السلم
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24