لبنان

بالصورة.. منشورات إسرائيلية ضد "حزب الله" في الجنوب

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:15
Doc-P-1422451-638946550833509733.avif
Doc-P-1422451-638946550833509733.avif photos 0
ألقى العدو الإسرائيلي، منشورات تحريضية على أحد معامل الحجارة في بلدة الضهيرة - جنوب لبنان.
وجاء في نص المنشور الإسرائيلي التالي: "التعاون مع حزب الله يعرض حياتك ويعرض مصنعك للخطر.. لا فائدة اقتصادية من الصفقات المشبوه بها". 
 
 
 
