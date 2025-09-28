الحاج حسن: المقاومة أكثر عزماً وإرادة وقوة

أكد رئيس "تكتل " النائب حسين أن " هي أكثر عزماً وإرادة وأكثر صلابة وقوة، بعدما ظن العدو أنه كسرها"، مشدداً على أن "المقاومة أيضاً هي أكثر ولاء ووفاء وعهداً مع ".

كلام الحاج حسن جاء خلال حفل أقيم في باحة مقام السيدة خولة في ، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد ، حضره مدير العتبة المقدسة للسيدة خولة حسين نصرالله، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية، مخاتير وفاعليات دينية وسياسية واجتماعية.





وبعد كلمة تعريف وجدانية ألقاها فادي شرف الدين، أكد فيها "الثبات على نهج الشهيد وحفظ المقاومة دفاعا عن واللبنانيين"، وأضاف الحاج حسن: "رغم كل الحملات على المقاومة وسلاحها من الخارج من أميركا والغرب وأوروبا والمنطقة، ومن الداخل، الجواب السلاح باق، لا نزع ولا تسليم للسلاح، اذهبوا الى المشكلة الحقيقية وهي العدو الصهيوني وعدوانه، والمستكبر الأميركي ومشاريعه، هناك تكمن المشكلة".