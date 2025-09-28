بالصورة: موقوفة بجرم سرقة.. فهل من وقع ضحيّتها؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:أوقفت مفرزة الجديدة القضائية المدعوة ر. ع. (1980، بنغلادشية) بجرم سرقة من عدّة منازل أقدمت على تنظيفها.تطلب هذه المديريّة العامّة، بناء على إشارة المختصّ، من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرفوا إليها، التواصل مع المذكورة في وحدة على الرقم 901203-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.