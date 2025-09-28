Advertisement

لبنان

بالصورة: موقوفة بجرم سرقة.. فهل من وقع ضحيّتها؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:47
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
أوقفت مفرزة الجديدة القضائية المدعوة ر. ع. (1980، بنغلادشية) بجرم سرقة من عدّة منازل أقدمت على تنظيفها.

تطلب هذه المديريّة العامّة، بناء على إشارة القضاء المختصّ، من الذين وقعوا ضحيّة أعمالها وتعرفوا إليها، التواصل مع مركز المفرزة المذكورة في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
