لبنان

غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

Lebanon 24
28-09-2025 | 06:49
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:

ستعقد جلسة لمجلس النوّاب في المجلس النيابي، في إطار درس مشاريع واقتراحات قوانين وإقرارها، وذلك الساعة 11.00 من تاريخ 29-9-2025.
لذلك، سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور وطيلة انعقاد الجلسة.

تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.
