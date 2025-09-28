غداً.. تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

Advertisement

صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:ستعقد جلسة لمجلس النوّاب في المجلس النيابي، في إطار درس مشاريع واقتراحات قوانين وإقرارها، وذلك الساعة 11.00 من تاريخ 29-9-2025.لذلك، سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور وطيلة انعقاد الجلسة.تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.