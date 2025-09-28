بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟

Advertisement

نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره حول وضع الطقس في ، ليوميّ الأحد والاثنين 28 و29 أيلول، وجاء فيه:انقسم الناس بين ولبنان الى فئتين:فئة علمية وفئة تتبع التقاليد القديمة، تمارسها وتصدقها على انها منزلة.بين والتقليد القديم هناك بعد شاسع لا يجمع الاثنين معاً، تماما كالماء والزيت، والأسواء ان تعيش اموراً وتصدقها وتنتظر حدوثها ولا تجد الاّ خيبة الامل من تصديقها.يتبعون تقاليد كورق التين والملح ويراقبون البواحير ويقتنعون انّ الدلائل تشير بأنّ الشتاء المقبل سيكون قاسيا، في حين اننا ما زلنا نعاني من تداعيات الشتاء الماضي الذي اظهرت بواحيره السنة الفائتة انه غزير الامطار والثلوج والخيرات، فضجّت الدعايات في معظم الصفحات والمواقع الاخبارية اننا سنكون امام شتاء لم نشهد له منذ ١٠٠ عام، واذ بالمرتفعات الجوية تنسف جبهات اصحاب هذه المعتقدات وتُقصي ما يُقارب ١٢ منخفضا عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وتتراجع الهطولات عن معدلاتها الموسمية ونقع في خسائر ب 40% وصرخات المواطنين اليوم تدعو رب السماوات والأرض ان يملأ الارض بالمياه ويعوّض خسائر شتاء العام الماضي.مع تقدّم العلم ومراقبة الاحوال الجوية والخرائط الحسابية عن دراسة وليس عن هواية وإدّعاءات لنيل الإعجابات، اصبحت الدراسات التحليلية سيدة الساحة، فتحليل الضغوط المنخفضة ومراكزها، ومراقبة الضغوط المرتفعة وخطوطها وتمددها، ودراسة وضع المحيطات وحركة الاعاصير ونسبة التبخر فيها، كل هذه الامور التي تتمّ عن دراسة علمية، هي الأصدق بحيث تعطي فكرة عن شتاء ينتظرنا ولو بنسبة ٦٠٪؜،امّا دراسة الاحوال الجوية وتقديم نشرات الطقس، فتكون قبل ايام قليلة وان لم نقل في بعض الحالات قبل ١٢ ساعة كما حصل في منخفض آدم السنة الماضية، والذي حورِب من عدة مرتفعات جوّية جعلته ينقسم الى قسمين، قسم ممطر مع انفراجات واسعة وقسمٌ ثاني ممطر ومثلج وبارد.لمتتبعي البواحير وورق التين والملح وغيرها من تقاليد، يجب الأخذ بعين الاعتبار ، التغير المناخي الحاصل نتيجة الغازات الدفيئة في طبقات الجوّ العليا، والتي باتت تؤثر على حركة الضغوط الجوية التي فقدت التوازن الذي كان موجوداً قبل ٢٥ سنة، فأصبح المناخ متطرفا الى اقصى حد... ففي الصيف تنشط موجات لاهبة والمنخفض الهندي يغيّر نواته بين سنة وأخرى، وفي الشتاء درجات حرارة تلامس -65 في عدة قارات وثلوج تضرب مناطق دافئة (فوق المدارية) وحجارة البرد تتساقط في شبه العربية،المهم ان ما يتم تداوله حول البواحير وهذه التقاليد الشعبية هو ليس علمياً وصادقاً وموضوعياً هذا الامر الذي بات مقدّساً عند الكثيرين وكأنهم يتعلّقون بحبال الاوهام، يبقى علينا ان ننتظر حتى يغادر المنخفض الهندي الموسمي شبه الجزيرة العربية ويعود نحو جنوب الهند، ونراقب وضع الاطلسي ونشاط القطب لتتكوّن النظرة الاولى لوضع المنخفضات والامطار والمجرى الذي ستتخذه نحو منطقتنا، هل من الجنوب الاوروبي وشال افريقيا ام من الاوروبي نحو ، الامر الذي سيتضح بعد الخامس عشر من تشرين الاول.اما طقس لبنان لهذا الاسبوع، دافئ يوم الاحد وحار ساحلا، تتراجع الحرارة ثلاثة درجات بين الثلاثاء والاربعاء والخميس مع احتمال امطار سريعة وعابرة (عشوائية وغير شاملة) لتعود وترتفع ايام الجمعة والسبت والاحد بشكل ملحوظ، اذ بين تشرين وتشرين صيف ثاني.