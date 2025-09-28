مداهمة أماكن تُستخدم لألعاب القمار في لبنان.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة في بلاغ، أنّ ، واصل نشاطه خلال شهر أيلول 2025 في عدّة مناطق لبنانية، حيث نفّذ سلسلة من المداهمات التي استهدفت أماكن تُستخدم لألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية".واشار البلاغ إلى أنّ العمليات أسفرت عن توقيف 11 شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة، أو تنظيمها، أو الترويج لها.تابع:" وقد ضُبطت أدوات تستخدم في هذه الأنشطة. كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ عدد من المتورّطين الفارّين".ختم:" تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لمكافحة ظاهرة القمار غير الشرعي والحدّ من انتشارها، بالتنسيق مع المختصّ".