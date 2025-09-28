Advertisement

لبنان

مداهمة أماكن تُستخدم لألعاب القمار في لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:48
أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة في بلاغ، أنّ مكتب مكافحة القمار، واصل نشاطه خلال شهر أيلول 2025 في عدّة مناطق لبنانية، حيث نفّذ سلسلة من المداهمات التي استهدفت أماكن تُستخدم لألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية".
واشار البلاغ إلى أنّ العمليات أسفرت عن توقيف 11 شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة، أو تنظيمها، أو الترويج لها.

تابع:" وقد ضُبطت أدوات تستخدم في هذه الأنشطة. كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ عدد من المتورّطين الفارّين".

ختم:" تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لمكافحة ظاهرة القمار غير الشرعي والحدّ من انتشارها، بالتنسيق مع القضاء المختصّ".
