"القوّات" أحيت ذكرى شهدائها بقدّاس في بكاسين

أحيت القوّات في منطقة جزين ذكرى اللبنانية تحت شعار "نجرؤ ليبقى "، خلال قدّاس أقيم في مار تقلا – بكاسين، بحضور النائب سعيد الأسمر ممثّلًا ، إلى جانب فاعليات سياسية وحزبية وبلدية وأهالي وحشد من المناصرين.ترأّس القدّاس المونسنيور هنري كرم ممثّلًا المطران مارون العمّار، وألقى عظة تناولت معنى الشهادة في الإيمان المسيحي وأهمية التضحية في سبيل الغير.في الكلمات التي تلت القدّاس، شدّد منسّق المنطقة نجم على أنّ القوّات اللبنانية ستبقى عنوان الدولة والشرعية، مشيرًا إلى أنّ شعارها "وجدنا لنَبقى" مشروع متكامل لحماية لبنان. وأكد أنّ القوّات لم ولن تخضع للترهيب أو الترغيب، وأنها ترفض الوزارات والمكاسب على حساب الدولة.، ألقى النائب الأسمر كلمة رئيس الحزب، مؤكّدًا أنّ شهداء المقاومة اللبنانية ضحّوا بأنفسهم من أجل الوطن وليس لفئة أو منطقة، لافتًا إلى أنّ حضور ممثلين عن أحزاب أخرى دليل على الطابع الوطني الجامع لهذه القضية. وشدّد الأسمر على أنّ لبنان بحاجة إلى دولته وجيشه ووحدته، وأنّ الشعب يقف اليوم خلف حكومة الرئيس نواف سلام لتطبيق القانون على الجميع وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة.وختم الأسمر بالتأكيد على أنّ بناء الدولة لا يتم بإقصاء أي فريق، بل عبر تطبيق القانون بالتساوي، وأنّ زمن التغاضي عن السلاح خارج الدولة قد انتهى.