Advertisement

لبنان

"القوّات" أحيت ذكرى شهدائها بقدّاس في بكاسين

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1422597-638946827581813487.png
Doc-P-1422597-638946827581813487.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت القوّات اللبنانية في منطقة جزين ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية تحت شعار "نجرؤ ليبقى لبنان"، خلال قدّاس أقيم في كنيسة مار تقلا – بكاسين، بحضور النائب سعيد الأسمر ممثّلًا رئيس الحزب سمير جعجع، إلى جانب فاعليات سياسية وحزبية وبلدية وأهالي الشهداء وحشد من المناصرين.
Advertisement

ترأّس القدّاس المونسنيور هنري كرم ممثّلًا المطران مارون العمّار، وألقى عظة تناولت معنى الشهادة في الإيمان المسيحي وأهمية التضحية في سبيل الغير.

في الكلمات التي تلت القدّاس، شدّد منسّق المنطقة جورج نجم على أنّ القوّات اللبنانية ستبقى عنوان الدولة والشرعية، مشيرًا إلى أنّ شعارها "وجدنا لنَبقى" مشروع متكامل لحماية لبنان. وأكد أنّ القوّات لم ولن تخضع للترهيب أو الترغيب، وأنها ترفض الوزارات والمكاسب على حساب الدولة.

من جهته، ألقى النائب الأسمر كلمة رئيس الحزب، مؤكّدًا أنّ شهداء المقاومة اللبنانية ضحّوا بأنفسهم من أجل الوطن وليس لفئة أو منطقة، لافتًا إلى أنّ حضور ممثلين عن أحزاب أخرى دليل على الطابع الوطني الجامع لهذه القضية. وشدّد الأسمر على أنّ لبنان بحاجة إلى دولته وجيشه ووحدته، وأنّ الشعب يقف اليوم خلف حكومة الرئيس نواف سلام لتطبيق القانون على الجميع وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة.

وختم الأسمر بالتأكيد على أنّ بناء الدولة لا يتم بإقصاء أي فريق، بل عبر تطبيق القانون بالتساوي، وأنّ زمن التغاضي عن السلاح خارج الدولة قد انتهى.
مواضيع ذات صلة
"نجرؤ ليبقى لبنان".. قداس لإحياء ذكرى شهداء القوات
lebanon 24
29/09/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس معراب السنوي في ذكرى الشهداء غدا
lebanon 24
29/09/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" أحيت ذكرى نجاريان وضحايا 4 آب
lebanon 24
29/09/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في قداس شهداء "القوات": لإعادة بناء الوطن كما حلم به بشير الجميل
lebanon 24
29/09/2025 00:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الحزب

سمير جعجع

اللبنانية

المقاومة

الشهداء

من جهته

لبنان

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:38 | 2025-09-28
15:28 | 2025-09-28
15:00 | 2025-09-28
14:54 | 2025-09-28
14:00 | 2025-09-28
13:54 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24