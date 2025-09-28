26
انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟
Lebanon 24
28-09-2025
|
12:06
A-
A+
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المكافحة المستمرّة لجميع أنواع الجرائم، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وملاحقة مرتكبيها على كامل الأراضي
اللبنانية
، ألقى فرع معلومات
بيروت
القبض على المدعو:
س. ح. (مواليد 1973، لبناني)
لقيامه بعدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية عبر انتحاله صفة أمنية، وهو من أصحاب السوابق.
بالتحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على عدّة عمليات سرقة على متن درّاجة آلية نوع Nmax لون أبيض في عدّة مناطق في بيروت:
شارع مونو
، طريق العدلية،
الرميل
، الجناح، الرملة، وحيّ
السريان
.
تطلب هذه المديريّة العامّة، بناء على إشارة
القضاء
المختصّ، من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه، التواصل مع فرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 307728 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات.
