انتحل صفة أمنية وقام بعمليات احتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيّته؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المكافحة المستمرّة لجميع أنواع الجرائم، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، وملاحقة مرتكبيها على كامل الأراضي ، ألقى فرع معلومات القبض على المدعو:س. ح. (مواليد 1973، لبناني)لقيامه بعدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية عبر انتحاله صفة أمنية، وهو من أصحاب السوابق.بالتحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على عدّة عمليات سرقة على متن درّاجة آلية نوع Nmax لون أبيض في عدّة مناطق في بيروت: ، طريق العدلية، ، الجناح، الرملة، وحيّ .تطلب هذه المديريّة العامّة، بناء على إشارة المختصّ، من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه، التواصل مع فرع معلومات بيروت على رقم الهاتف 307728 – 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات.