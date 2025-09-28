من سامي الجميّل.. رسالة إلى "حزب الله"

Advertisement

في احتفال بيوم الشارة الذهبية، أطلق سلسلة مواقف سياسية، اعتبر فيها أن دخل "مرحلة جديدة" بعد عقود من الانسداد. وقال الجميل إن الحزب ناضل وفاءً لمن "سقطوا في سبيل الوطن"، مضيفاً: "للمرة الأولى منذ 30 عاماً نرى أملاً حقيقياً مع قيادة ترفض وجود سلاح غير شرعي وتفكك منظومة تنخر في مؤسساتنا".ووجّه الجميل رسالة مباشرة إلى " " قائلاً: "إذا لم تكن لديكم مشكلة بسحب السلاح من جنوب ، فما الهدف من هذا السلاح؟ انتقلنا اليوم من تحرير إلى تحرير صخرة ". وطالب بالتعامل مع السلاح على أساس أنه "أداة ضغط لمنع قيام الدولة وتطبيق القانون وترهيب الناس".وأضاف رئيس : "نريد أن يكون لبنان مقداماً، تعبنا من الحديث عن السيادة والحروب ونريد الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطوير والإنماء"، مؤكداً أن الحزب لن يسمح لأي كتائبي "بأن يحني رأسه" وأن الكتائب ستبقى "وفية دائماً لقيمها الوطنية".