Advertisement

لبنان

من سامي الجميّل.. رسالة إلى "حزب الله"

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1422606-638946844180944126.jpg
Doc-P-1422606-638946844180944126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في احتفال حزب الكتائب بيوم الشارة الذهبية، أطلق رئيس الحزب سامي الجميل سلسلة مواقف سياسية، اعتبر فيها أن لبنان دخل "مرحلة جديدة" بعد عقود من الانسداد. وقال الجميل إن الحزب ناضل وفاءً لمن "سقطوا في سبيل الوطن"، مضيفاً: "للمرة الأولى منذ 30 عاماً نرى أملاً حقيقياً مع قيادة ترفض وجود سلاح غير شرعي وتفكك منظومة تنخر في مؤسساتنا".
Advertisement

ووجّه الجميل رسالة مباشرة إلى "حزب الله" قائلاً: "إذا لم تكن لديكم مشكلة بسحب السلاح من جنوب الليطاني، فما الهدف من هذا السلاح؟ انتقلنا اليوم من تحرير القدس إلى تحرير صخرة الروشة". وطالب الدولة اللبنانية بالتعامل مع السلاح على أساس أنه "أداة ضغط لمنع قيام الدولة وتطبيق القانون وترهيب الناس".

وأضاف رئيس الكتائب: "نريد أن يكون لبنان مقداماً، تعبنا من الحديث عن السيادة والحروب ونريد الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطوير والإنماء"، مؤكداً أن الحزب لن يسمح لأي كتائبي "بأن يحني رأسه" وأن الكتائب ستبقى "وفية دائماً لقيمها الوطنية".
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل عن سلاح حزب الله: أي كلام عن التمسك بالسلاح هدفه دوس كرامة الآخرين
lebanon 24
29/09/2025 00:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"برسم الشيخ نعيم"... هكذا ردّ سامي الجميّل على أمين عام "حزب الله"
lebanon 24
29/09/2025 00:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث
lebanon 24
29/09/2025 00:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة
lebanon 24
29/09/2025 00:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الحزب سامي الجميل

الدولة اللبنانية

سامي الجميل

حزب الكتائب

رئيس الحزب

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:38 | 2025-09-28
15:28 | 2025-09-28
15:00 | 2025-09-28
14:54 | 2025-09-28
14:00 | 2025-09-28
13:54 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24