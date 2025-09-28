Advertisement

لبنان

انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

Lebanon 24
28-09-2025 | 15:28
طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى متقلب مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ثم يعود الى الاستقرار اعتباراً من ظهر الأربعاء ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.

الأربعاء: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال حيث تميل الأجواء الى البرودة خاصة خلال الليل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أجواء باردة نسبياً خلال الليل وساعات الصباح الأولى خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
