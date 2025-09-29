كرم: ما يحدث في اللجنة الانتخابية يؤكد عرقلة مشاركة الانتشار

كتب النائب على منصة إكس": "أكثر ما يؤكد ان اللجان مقبرة المشاريع، الذي يحدث فعلياً في لبحث ، ولكن الاخطر من ذلك، انه كما يُدار المجلس النيابي فقد اصبح المجلس مقبرة لحق الانتشار اللبناني في المشاركة في الانتخابات النيابية".

Advertisement