Advertisement

لبنان

كرم: ما يحدث في اللجنة الانتخابية يؤكد عرقلة مشاركة الانتشار

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1422769-638947304661161459.png
Doc-P-1422769-638947304661161459.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فادي كرم على منصة إكس": "أكثر ما يؤكد ان اللجان مقبرة المشاريع، الذي يحدث فعلياً في اللجنة الفرعية لبحث القانون الانتخابي، ولكن الاخطر من ذلك، انه كما يُدار المجلس النيابي فقد اصبح المجلس مقبرة لحق الانتشار اللبناني في المشاركة في الانتخابات النيابية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشاركة انتخابية مرتقبة لـ"تيار المستقبل" دون تحالفات
lebanon 24
29/09/2025 10:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس "المستقبل" الإنتخابية.. كيف ستكون المشاركة؟
lebanon 24
29/09/2025 10:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري: الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم وحتى الجمعة
lebanon 24
29/09/2025 10:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
lebanon 24
29/09/2025 10:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الانتخابي

اللجنة الانتخابية

اللجنة الفرعية

الانتخابية

فادي كرم

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-09-29
03:14 | 2025-09-29
03:10 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
03:06 | 2025-09-29
03:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24