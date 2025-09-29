Advertisement

لبنان

يقوم بترويج أموال مزوّرة داخل سوق الأحد.. هذا ما حلّ به

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:21
تمكّنت عناصر شرطة بلدية مجدل عنجر من توقيف شخص يقوم بترويج أموال مزوّرة داخل سوق الأحد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد تم تسليم الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
 
 
 
