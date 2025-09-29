Advertisement

لبنان

منيمنة يدعو لتسوية عادلة تحفظ هيبة قوى الأمن

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:29
كتب النائب إبراهيم منيمنة على منصة "إكس": "اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب: اقتراح القانون الذي تقدّمتُ به لمعالجة أوضاع عناصر قوى الأمن الداخلي الفارّين منذ 2019. خطوة نحو تسوية عادلة تحفظ هيبة المؤسسة، تعيد لم شمل مئات العائلات وتنهي مأساة انسانية طال امدها".
الهيئة العامة لمجلس النواب

قوى الأمن الداخلي

إبراهيم منيمنة

الهيئة العامة

ساني

