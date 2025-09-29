Advertisement

لبنان

تنبيه رسمي لعدم تجيير عمل الوزارات لخدمة النواب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-09-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1422781-638947320799496340.webp
Doc-P-1422781-638947320799496340.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نبّه مصدر إداري رسمي الوزراء رسميا، من دون تسمية أو تحديد شخص معيّن، من عملية تجيير مشاريع ما أو خدمات يقوم بها الوزراء كعمل عادي روتيني الى النواب الحاليين أو السابقين، وذلك كونه يعتبر تدخلا وتمييزا وإستغلالا السلطة خصوصا على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات النيابية.
Advertisement
وقال: "لا يجوز أن تظهر الوزارات عملها وكأنه مجهود خاص لهذا النائب أو ذلك ، كون عمل الوزارات والإدارات والبلديات منصوص عليه في الدستور والقوانين تحت عنوان الإنماء المتوازن، ومن المعيب أن يتحول كحملات إنتخابية للمرشحين . "
المصدر أكد أن لفت النظر هذه المرة جاء عاما، وفي حال تكرار الامر فسيكون التنبيه محددا وبالاسم .
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزارة المالية تنبّه إلى ضرورة تعبئة نموذج ص14 بشكل صحيح
lebanon 24
29/09/2025 10:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب رسمي للتنبيه "من هذه الظاهرة"
lebanon 24
29/09/2025 10:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تنبيه مهم من وزارة المال لهؤلاء.. إليكم هذا البيان
lebanon 24
29/09/2025 10:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يطالب بإعادة تفعيل "خدمة العلم"
lebanon 24
29/09/2025 10:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدستور

نبيه

داري

زارا

روتي

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-09-29
03:14 | 2025-09-29
03:10 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
03:06 | 2025-09-29
03:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24