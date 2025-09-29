28
لبنان
تنبيه رسمي لعدم تجيير عمل الوزارات لخدمة النواب
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-09-2025
|
01:45
A-
A+
نبّه مصدر إداري رسمي الوزراء رسميا، من دون تسمية أو تحديد شخص معيّن، من عملية تجيير مشاريع ما أو خدمات يقوم بها الوزراء كعمل عادي روتيني الى النواب الحاليين أو السابقين، وذلك كونه يعتبر تدخلا وتمييزا وإستغلالا السلطة خصوصا على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات النيابية.
وقال: "لا يجوز أن تظهر الوزارات عملها وكأنه مجهود خاص لهذا النائب أو ذلك ، كون عمل الوزارات والإدارات والبلديات منصوص عليه في
الدستور
والقوانين تحت عنوان الإنماء المتوازن، ومن المعيب أن يتحول كحملات إنتخابية للمرشحين . "
المصدر أكد أن لفت النظر هذه المرة جاء عاما، وفي حال تكرار الامر فسيكون التنبيه محددا وبالاسم .
المصدر:
لبنان 24
