العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة

يلاحظ متابعو قناة الـOTV وجود عد عكسي على الشاشة واقترب اليوم من موعده النهائي المقرر يوم الاربعاء في الاول من تشرين الاول.وبحسب معلومات " " فان اللمسات الاخيرة وضعت على الاطلالة الجديدة للقناة التي من المتوقع ان تبدأ اول الشهر المقبل، مع شبكة برامج جديدة ومختلفة عن البرامج السابقة.وأشارت المعلومات الى ان رئيس اشرف شخصياً على شبكة البرامج الجديدة واعطى توجيهاته لاعادة احياء القناة، كونها المتحدث الرسمي الوحيد باسم " " والمنبر الاعلامي سيتكل عليه في الانتخابات المقبلة.