لبنان
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-09-2025
|
03:15
A-
A+
يلاحظ متابعو قناة الـOTV وجود عد عكسي على الشاشة
منذ فترة
واقترب اليوم من موعده النهائي المقرر يوم الاربعاء في الاول من تشرين الاول.
وبحسب معلومات "
لبنان 24
" فان اللمسات الاخيرة وضعت على الاطلالة الجديدة للقناة التي من المتوقع ان تبدأ اول الشهر المقبل، مع شبكة برامج جديدة ومختلفة عن البرامج السابقة.
وأشارت المعلومات الى ان رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل
اشرف شخصياً على شبكة البرامج الجديدة واعطى توجيهاته لاعادة احياء القناة، كونها المتحدث الرسمي الوحيد باسم "
التيار
" والمنبر الاعلامي
الوحيد الذي
سيتكل عليه
باسيل
في الانتخابات المقبلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
