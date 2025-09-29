خطوة نوعيّة لوزارة الأشغال

Advertisement

أعلنت على حسابها على "إكس"، أنّها "باشرت تنفيذ أعمال إنارة أنفاق في العاصمة ، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير داخل هذا الممر الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية يومية".وأوضحت ان "هذا العمل يأتي ضمن مشروع " على السكة" الهادف إلى صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق على امتداد الأراضي ".وأكدت أنّ "المرحلة المقبلة ستشمل أعمالًا إضافية داخل النفق، أبرزها تنظيف النفق وإصلاح البلاط المتضرر وإعادة تأهيل البوابة الحديدية الداخلية، بما يحافظ على متانته ويعزز جاهزيته للاستخدام".ولفتت إلى أنّ "هذه الأشغال المتواصلة ستُسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الجهوزية داخل النفق لخدمة المواطنين بشكل أفضل".